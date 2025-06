Anny Lewandowskiej nie trzeba nikomu przedstawiać. Żona Roberta Lewandowskiego i słynna trenerka jest spełniona zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Gwiazda na co dzień mieszka w Hiszpanii, a majątek, który posiada, pozwala jej na spełnienie niemalże każdej zachcianki. Nie wszystko jednak da się kupić za pieniądze. Anna Lewandowska w rozmowie z "Faktem" zdradziła, jakie jest jej największe marzenie. Po jej słowach łzy cisną się do oczu.

Anna Lewandowska zdradziła największe marzenie. Wzruszające słowa

Anna Lewandowska z początku konsekwentnie nie pokazywała wizerunku córek. To się jednak zmieniło, a trenerka co jakiś czas zamieszcza fotografie, na których dokładnie widać twarze Klary i Laury. Żona Roberta Lewandowskiego nie ukrywa, że to szczęście i bezpieczeństwo najbliższych stanowi dla niej największą wartość. Nic zatem dziwnego, że jej największe marzenie dotyczy właśnie córek.

Moim największym marzeniem jest to, żeby moje córki wyrosły na wspaniałe kobiety. Żeby spotykały na swojej drodze dobrych ludzi, bo o to się najbardziej boję. To jest moje największe marzenie

- szczerze wyznała Lewandowska w rozmowie z "Faktem". W jednym z wywiadów wyjaśniła, dlaczego zwlekała z decyzją, by pokazać wizerunek pociech. "(...) Nie pokazuję twarzy dzieci w internecie ze względu na ich bezpieczeństwo oraz dlatego, że wolałabym zostawić im decyzję, czy chcą być w mediach społecznościowych, czy nie" - mówiła "Wirtualnym mediom".

Tak Lewandowska wychowuje córki. To chce im przekazać

Anna i Robert Lewandowscy wychowują dwie córki - Klarę (ur. w 2017 roku) i Laurę (ur. w 2020 roku). Trenerka na Instagramie chętnie dzieli się przemyśleniami na temat swojego życia. Pod jednym z wpisów rozwinęła myśl dotyczącą życzeń związanych z wychowaniem córek. Chce, aby wyrosły na uważne, asertywne i świadome swojej wartości kobiety. "Chciałabym, aby moje 'Calineczki' były świadome swojej wartości, ufały własnym spostrzeżeniom i zawsze gdy czują się niekomfortowo, miały odwagę powiedzieć 'nie' - napisała w komentarzu pod zdjęciem Lewandowska. Nie jest tajemnicą, że jej córki od najmłodszych lat towarzyszą znanej mamie podczas treningów. Lewa wpiera również ich pasje - Klara uczęszcza na lekcje taneczne i jazdy konnej. Laura także tańczy i ćwiczy gimnastykę.