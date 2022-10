Książę William i księżna Kate regularnie wygrywają rankingi na najbardziej lubianych członków rodziny królewskiej. Brytyjczycy ich uwielbiają, m.in. dlatego, że para od zawsze unika skandali i świetnie zna zapisy z królewskiego protokołu, dlatego wpadki prawie im się nie zdarzają. Jeśli jakieś nagranie z ich udziałem staje się internetowym viralem, to przeważnie tylko dlatego, że jest urocze. Jak nowy filmik z TikToka z księciem Williamem w roli głównej.

Książę William ma ujmujący śmiech

Krótki filmik, na którym uwieczniono śmiech królewskiego syna, podbija TikToka. Wszystko przez to, że mało kto spodziewał się, jaki dźwięk potrafi wydać William, gdy coś go szczerze rozbawi.

Zdjęcia księcia Williama znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.

Co prawda trudno nie natknąć się w sieci na zdjęcia rozbawionych Williama i Kate, którym podczas mniej oficjalnych spotkań z poddanymi uśmiechy nie schodzą z twarzy, ale nagranie z fonią to zupełnie co innego. Wideo przedstawia Williama rozmawiającego z dziewczynką, której udało się go rozśmieszyć.

On brzmi jak Scooby Doo!

Ten chichot!

To mój nowy ulubiony dźwięk - pisali internauci w sekcji komentarzy.

Niektórzy komentujący skojarzyli serdeczny śmiech Williama z tym, z jakiego słynęła królowa Elżbieta II, inni zwracali uwagę na plastyczną mimikę księcia. Byli też tacy, którzy uznali, że przyszły monarcha sprawia wrażenie wyjątkowo ciepłego człowieka.

Co sądzicie o sposobie, w jaki śmieje się książę William? Rzeczywiście jest w tym coś wyjątkowego?

