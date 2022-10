Joanna Bartel ma problemy zdrowotne. Wiążą się z ogromnym bólem

Joanna Bartel rozpoczęła karierę jako aktorka kabaretowa jeszcze w latach 80. Przez wiele lat nie mieszkała jednak w Polsce, a dopiero rola Andzi w serialu "Święta wojna", którą otrzymała w 2000 roku, przyniosła jej ogromną rozpoznawalność. Choć serial zniknął z anteny po ośmiu latach, Bartel cały czas była aktywna zawodowo, grała w filmach i serialach, a także występowała z własnym programem kabaretowym. Z powodu pandemii COVID-19 musiała jednak zawiesić występy. Dziś okazuje się, że nadal może być jej trudno wrócić do pracy. Artystka zmaga się bowiem z rwą kulszową.

Joanna Bartel o chorobie. Mówi, jak się czuje

Fakt, że jest chora, Joanna Bartel potwierdziła w rozmowie z "Super Expressem". Aktorka na początku pandemii przeprowadziła się do miejsca położonego z dala od ludzi i to właśnie w domu na wyspie Wolin leczy się z problemów zdrowotnych.

Jestem chora i po prostu nic nie robię. Mam rwę kulszową i siedzę tutaj właśnie w lesie, gdzie nie mam zasięgu. Jest mi dobrze i się kuruję - powiedziała tabloidowi.

W czasie pandemii Joanna Bartel zamieszkała blisko natury. Zbudowała duży dom położony zaledwie trzy kilometry od morza. Jak mówiła w 2021 roku w jednym z wywiadów, mimo chwilowego braku pracy nie narzeka na nudę.

Czasem zakładam maskę i jadę do sklepu do Wolina albo do Międzyzdrojów. Oglądam filmy, maluję i szyję sukienki. Mam tutaj dużo materiałów, takich rzeczy z second-handów, które można ciąć. Właściwie ciągle brakuje mi czasu, bo cały czas coś robię - relacjonowała.

Serialowa Andzia opowiadała także, że w nadmorskim domu czuje się znakomicie i ma poczucie bezpieczeństwa. Nowej lokalizacji zazdrościł jej nawet Krzysztof Hanke, czyli Bercik ze "Świętej wojny", który przyznał, że na wyspie Wolin stworzyła sobie raj na ziemi.

Bartel rok temu informowała, że prawdopodobnie za jakiś czas będzie musiała opuścić to miejsce i wrócić do pracy. Jak na razie wygląda jednak na to, że uniemożliwiły jej to problemy zdrowotne. Trzymamy kciuki, aby jak najszybciej udało jej wrócić do dawnej formy.