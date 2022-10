Blogerka szczerze o kryzysie po urodzeniu pierwszego dziecka: Jedyne, co czułam, to potworny lęk

SuperStyler jest mamą dwójki dzieci. W rozmowie z Kamilem Baleją w podcaście "Tato, no weź!" dla Radia Złote Przeboje wyznała, jak wyglądał pierwszy rok jej macierzyństwa zaledwie kilka lat temu. Wbrew powszechnie panującej opinii blogerka nie doświadczyła zalewu bezgranicznej miłości w stronę dziecka.

Zobacz wideo Rodzice wracają z dzieckiem do domu i się zaczyna. Kamil Baleja: Najgorsze, co można zrobić, to zaufać dobrym radom