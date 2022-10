Ekspert od mowy ciała ocenił taniec Cichopek i Kurzajewskiego. "Namiętność na wizji to za dużo"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już się nie kryją. Wrócili z romantycznej podróży do Izraela oficjalnie jako para po tym, jak była żona prezentera ujawniła ich związek w mediach społecznościowych. Katarzyna i Maciej potwierdzili krążące od kilku miesięcy w mediach plotki i nie tylko pokazują się już razem publicznie, ale też wrócili do wspólnej pracy na planie "Pytania na śniadanie". Jako para w życiu prywatnym i para w studio mieli okazję zatańczyć dla widzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomaszewska współczuje Cichopek i Kurzajewskiemu. "Związek lubi ciszę"

Katarzyna Cichopek w objęciach Macieja Kurzajewskiego. Pląsy w studiu "PnŚ"

Ekspert od mowy ciała ocenia taniec Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w "Pytaniu na śniadanie"

Choć "Pytanie na śniadanie" to program poranny, Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zatańczyli przed kamerami mocno sensualną i raczej wieczorowo-nocną bachatę. Choć bachata wymusza na partnerach bardzo bliską bliskość, Kurzajewski i Cichopek trzymali jednak dystans, co w rozmowie z Pudelkiem ocenił Maurycy Seweryn, ekspert od mowy ciała:

Mowa ciała wskazuje na to, że są profesjonalistami. Lubić się i pokazywać sympatię w pracy to jedno, a demonstrować swoje relacje domowe, miłość, namiętność to na wizji za dużo. Nie jest to im potrzebne. (...) Chodzi o prostą logiczną kalkulację: co za dużo, to nie zdrowo - stwierdził, oceniając dystans między zakochanymi na wizji.

Pani Katarzyna i pan Maciej czują się komfortowo i na luzie. Pomógł w tym motyw przewodni - muzyka i tańce latynoamerykańskie. (...) Widać zachowanie lekkiego dystansu między prezenterami. Wynika to też z tego, że uczą się i na tym są skoncentrowani, nie chcą też deptać sobie po stopach.

Gdyby nie byli parą to dobrze widać, że dobrze się ze sobą czują. Ona czuje się przy nim bezpiecznie - stwierdził.

Dodajmy też, że w przeciwieństwie do Macieja Kurzajewskiego, Katarzyna Cichopek ma wieloletnie doświadczenie w tańcu i jeśli ktokolwiek mógł tu się czuć nieswojo, to właśnie niedoświadczony pod tym względem mężczyzna. To od Maćka oczekiwano by prowadzenia w bachacie, jak również bliskości ciała do ciała partnerki - ze względu na poranne godziny ten drugi warunek nie mógł być w 100 procentach spełniony.

Niemniej jednak ekspert stwierdził również, że widać było swobodę ruchów ze strony Cic

hopek do Kurzajewskiego - chodzi tu o naturalne reakcje ciała, które spina się w sytuacjach stresowych. Tymczasem Kasia przy Macieju jest wyluzowana i swobodna, intuicyjnie ustawia się tak, żeby było jej wygodnie i neutralnie.

Ich uśmiechy i mimika świadczą o dobrej zabawie. Oczy świadczą o tym, że rozmawiają nimi ze sobą bez słów - podsumował ekspert.

Co ciekawe, to nie jest pierwszy taniec Macieja i Katarzyny na wizji. Choć ciężko jest codziennie oglądać "Pytanie na śniadanie" i czekać na wspólne tańce prowadzących, akurat Kasia z racji swojego doświadczenia pod tym względem miewała takie okazje w przeszłości. W przypadku poniższego nagrania skupialiśmy się co prawda w niedopasowanych i zbyt dużych butach - to był luty 2022 roku, jeszcze zanim wybuchła rozwodowa bomba w rodzinie Hakiela i Cichopek. Czy widać chemię między Kurzajewskim a Cichopek? Oceńcie sami: