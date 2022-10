Robert Janowski dosadnie o Cichopek i Kurzajewskim. "Nie mamy już żadnych tajemnic"

Robert Janowski od lat jest wierny Monice Głodek, ale wcześniej również ulegał pokusom młodości - dwukrotnie rozwodził się a następnie żenił. Od 2013 roku jest już jednak ustatkowanym mężczyzną i być może można już zaryzykować stwierdzenie, że więcej zmian w tej kwestii nie przewiduje. A jak ocenia to, co dzieje się obecnie naokoło najnowszego związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

Robert Janowski dosadnie o Katarzynie Cichopek i Macieju Kurzajewskim

Robert Janowski jeden z rozwodów również przeżył po wielu latach związku - spekulowano wówczas, że i powód był podobny, jak w przypadku Katarzyny Cichopek. Prezenter miał jednak szczęście - naokoło jego nowego związku z obecną żoną nie było aż tak głośno, jak naokoło związku Cichopek i Kurzajewskiego. On sam również nie miał wtedy w zwyczaju wszem i wobec chwalić się rozpoczęciem życia na nowo. W rozmowie z Plejadą ocenił to, co dzieje się teraz w przypadku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego:

Do prania brudów publicznie mam negatywny stosunek. Żyjemy w czasach, kiedy żaden człowiek nie ma żadnych tajemnic. "O, zrobiłem siku dzisiaj", "o, patrzcie, zjadam sałatkę!" - bez przesady, nie mamy żadnej tajemnicy, wszystko jest wywalone na drugą stronę - stwierdził i przeszedł do konkretów.

Nie oceniam, jak ktoś ma potrzebę, to niech gada - odpowiedział na pytanie o Cichopek i Kurzajewskiego. - Widocznie są ludzie, którzy to czytają. A jak czytają, to ktoś o tym gada i tak się wzajemnie napędzają. Ja już jestem na to za duży - podsumował.

Przypomnijmy, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ujawnili swój wielomiesięczny związek po tym, jak wreszcie w mediach społecznościowych głos zabrała była żona prezentera. Ujawniła hipokryzję pary, ukrywającej związek po tym, jak na Instagramie Kasia Cichopek zamieściła zdjęcia z Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Paulina Smaszcz zarzuciła byłemu mężowi zdrady i kłamstwa i nie omieszkała ostrzec jego nowej partnerki przed tym, jak może się skończyć sielanka:

Za chwilę spotka ciebie to samo - podsumowywała w obszernym poście na Instagramie.