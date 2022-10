W 585. odcinku "Milionerów" grę kontynuowała pani Katarzyna z Warszawy. Wcześniej uczestniczka miała sporo problemów z pytaniem o klub, w którym gra Robert Lewandowski. Pani Katarzyna nie była pewna odpowiedzi i obstawiała raczej Real Madryt. Ostatecznie, dzięki pomocy publiczności, udało jej się przejść do dalszego etapu. Niestety kolejne kłopoty pojawiły się już przy pytaniu za pięć tysięcy złotych. Tym razem rzecz dotyczyła historii, a konkretnie dynastii obalonej w wyniku Rewolucji Francuskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Milionerzy". Która monarchia obalona została w wyniku Wielkiej Rewolucji Francuskiej?

A. Karolingów

B. Andegawenów

C. Walezjuszów

D. Burbonów

'Milionerzy' Fot. 'Milionerzy' screen Player.pl

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o obaloną dynastię

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie to D. Burbonów.

Pani Katarzyna w pierwszej chwili stwierdziła, że gdyby zaryzykowała, to obstawiła by Burbonów. Zdecydowała się jednak wykorzystać koło ratunkowe "pół na pół". Na tablicy pozostały odpowiedzi: Walezjuszów i Burbonów. Wówczas bez większego zastanowienia uczestniczka kazała zaznaczyć definitywnie odpowiedź C. Walezjuszów. Okazało się, że to była błędna decyzja.

Pani Katarzyna zakończyła grę o milion z tysiącem złotych na koncie. Kolejni uczestnicy też się nie popisali. Dwóch graczy przegrało już po pierwszym pytaniu, zdobywają okrągłe 0 złotych.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z ostatnich odcinków

W 581. odcinku programu pan Rafał grał o pół miliona złotych. Pytanie o biustonosz jednak go przerosło. Nie odważył się zaryzykować.

W 577. odcinku "Milionerów" pani Oliwia już na początku gry miała kłopoty z odpowiedzią. Uczestniczka dostała pytanie z dziedziny polityki. Kobieta skorzystała jednak z pomocy publiczności, która w tym przypadku okazała się nieoceniona.

W 559. odcinku "Milionerów" pani Paulina została pokonana przez modowe pytanie. Uczestniczka nie wiedziała, czym są creepersy. Nie pomogły nawet dwa koła ratunkowe i kobieta odpadła z gry.

"Milionerzy". Zabawne przejęzyczenie Huberta Urbańskiego. "Seksowne pytanie"