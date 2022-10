Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski 12 października, niedługo po tym, jak przybyli na Party Fashion Night 2022, ogłosili, że się rozstają. Informację przekazali za pomocą Instagrama, wydając oficjalne oświadczenia. Już wówczas twierdzili, że nie będą udzielać komentarzy na ten temat. Teraz jednak aktorka postanowiła podzielić się kilkoma rozważaniami, które mogą dotyczyć rozstania.

REKLAMA

Tak mieszkali Warnke i Stramowski. Jest klimatycznie. W kwietniu "odzyskali" salon

Zobacz wideo "W spirali" - zwiastun. Na planie tego filmu poznali się Warnke i Stramowski

Katarzyna Warnke publikuje dziwne sentencje

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski od lat dbali zarówno o swoją prywatność, jak i ich córki. Nigdy nie pokazali twarzy pociechy. Niewiele mówili także o tym, co dzieje się w ich związku. Nic więc dziwnego, że po rozstaniu nie piorą publicznie brudów. Warnke jednak postanowiła zamieścić na InstaStories kilka internetowych sentencji. Jak łatwo się domyślić, dotyczą jej nowego życia jako singielki.

To, czemu się opierasz, stanie się silniejsze, to, co akceptujesz, słabnie, a to, czemu się poddasz, stanie się przyczyną twojej przemiany - głosi jeden z wpisów.

Na tym nie koniec. Aktorka przywołała także coachingowe mądrości, których autorem jest Phil Good. Celebryta, który, jak czytamy na jego oficjalnej stronie internetowej, wierzy w "energię", która ma wpływać na telepatię, jasnowidzenie, czy intuicyjne uzdrawianie.

Widzisz, kiedy jesteś wolny w środku i żyjesz na zewnątrz, wielu ludzi będzie próbowało sprawić, że poczujesz się, jakbyś był zamknięty w swoim ego. Prawda jest taka, że to oni są więźniami swojego ego i przerzucają na ciebie własne lęki. Wolność przeraża ludzi! Oto jak potężna jest jej siła. Więc śmiało, żyj swoim najlepszym życiem. Rób to, nikogo nie przepraszając - czytamy.

Do wpisu aktorka załączyła własny, lakoniczny komentarz: "Hm...", opatrzony emotikoną wyrażającą zadowolenie. Czyżby Warnke odwoływała się do niedawnego rozstania z ojcem swojej córki? Jeśli tak, to wygląda na to, że nie rozpacza po tym, że jej związek ze Stramowskim nie przetrwał.

Warnke i Stramowski dogadali się w sprawie opieki nad córką. Jest pewien zakaz

Przypomnijmy, że aktor niedługo po tym, jak do mediów trafiła informacja, że rozstał się z partnerką, wyjechał do Francji.