Po pełnym emocji czasie spędzonym w Wielkiej Brytanii Meghan Markle wraz z mężem wróciła do Stanów Zjednoczonych. Niedawno paparazzi przyłapali ją, gdy z uśmiechem na ustach przechadzała się ulicami Montecito. Naszą uwagę zwróciła jej stylizacja.

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Meghan Markle w kombinezonie na zakupach. W zieleni jej do twarzy

Zanim Meghan zjadła lunch w towarzystwie przyjaciółki, zjawiła się w sklepie z akcesoriami do domu. Tego dnia miała na sobie zaprojektowany przez markę Malia Mills kombinezon w kolorze butelkowej zieleni. Ten na stronie nowojorskiego sklepu kosztuje, bagatela, 595 dolarów, co w przeliczeniu daje niemal trzy tysiące złotych. Do niego dobrała rzemykowe sandały i oliwkowy sweter, który zarzuciła na odsłonięte ramiona. Warto nadmienić, że ten pochodził z kolekcji Ralpha Laurena.

Całość uzupełniła stylowymi dodatkami w postaci brązowego kapelusza marki Cuyana z szerokim rondem, okularów przeciwsłonecznych, skórzanej torebki i biżuterii od Cartiera. Włosy związała w luźny warkocz i zrezygnowała z makijażu.

Meghan Markle w pięciu stylizacjach w sesji dla "Variety". Kosztowały majątek

Meghan Markle zarówno na co dzień, jak i podczas oficjalnych wystąpień wybiera zestawy od topowych projektantów, które nie należą do najtańszych. Realizując sesję zdjęciową dla magazynu "Variety", również pokazała się w stylizacjach, które kosztowały majątek. Uwagę fanów szczególnie przykuła wieczorowa suknia z odkrytymi ramionami w przepięknym szmaragdowym odcieniu.

Uwielbiam ten szmaragdowy kolor w połączeniu z kolorowymi kolczykami, a jej włosy wyglądają świetnie - napisała jedna z fanek.

Internauci podliczyli, że pokazane na fotografiach ubrania łącznie kosztowały ponad sto tysięcy złotych, nie wliczając w to biżuterii. W poniższym artykule możecie zobaczyć, jak Meghan prezentowała się we wszystkich stylizacjach. Zdjęcia powstały w domu Amerykanki i księcia Harry'ego w Montecito.

