Brad Pitt w niedzielę 23 października pojawił się na Circuit of the Americas (tor wyścigowy w stanie Teksas, w pobliżu miasta Austin), by podziwiać Grand Prix Stanów Zjednoczonych Formuły 1. Widać, że jest wielkim fanem wyścigów rajdowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Ranking najlepszych scen, w których Brad Pitt... je!

Czarowała, ale chciała bardziej. Stała się ofiarą. Tak zmieniała się twarz Donatelli

Brad Pitt na wyścigach Formuły 1. Bawił się pysznie

Do sieci trafiły zdjęcia Pitta z Austion. Aktor przybył na miejsce, by zobaczyć, jak na torze wyścigowym mierzą się Lewis Hamilton i Max Verstappen. Okazuje się, że aktor jest tak zapalonym fanem motoryzacji, że na torze wyścigowym spędził aż trzy dni. Uczestniczył w piątkowym treningu, sobotnich kwalifikacjach i niedzielnym wyścigu. Gwiazdor bawił się wybornie. Fotografował się z każdy, kto tylko stanął przed nim ze smartfonem. Pozwolił sobie też na przytulaski z Lewisem Hamiltonem.

Brad Pitt Fot. Allan Hamilton/Icon Sportswire / AP Photo/ East News

Więcej wybornych zdjęć Brada Pitta znajdziesz w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Ostatniego dnia gwiazdor nie był na trybunach sam. Pojawiło się tam więcej twarzy znanych z czerwonych dywanów. Rajdowcom kibicowali między innymi Ed Sheeran, Shaquille O'Neal, Brooklyn Beckham, Serena Williams, Pharrell Williams.

Brad Pitt spotkał się z szefami zespołów F1, by porozmawiać z nimi na temat filmu, który ma być osadzony w realiach Formuły 1. Film ma wyreżyserować Joseph Kosinski. Za scenariusz odpowiada Ehren Kruger. Warto dodać, że Kosinski i Kruger współpracowali ze sobą przy filmie "Top Gun: Maverick".

ZOBACZ TEŻ: Brad Pitt na czerwonym dywanie w spódnicy. Wcześniej miał już na sobie koktajlowe sukienki

POLECAMY: Brad Pitt otworzył się na temat odwyku. "Zawsze czułem się bardzo samotny"