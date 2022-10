Sasha i Angelina zwyciężyli szóstą edycję "Love Island". Podczas czytania finałowych listów padły nawet deklaracje o założeniu rodziny i spłodzeniu dzieci. Czy to prawdziwa miłość? Fani programu byli sceptycznie nastawieni do Sashy. Mężczyzna wziął udział już w kilku programach i uważali, że na wyspie miłości odgrywa jedynie zakochanego. Ostatecznie widzowie dali im szansę i para zwyciężyła. Już kilka dni po zakończeniu "Love Island" pojawiły się pierwsze plotki, że ich związek jest jedynie udawany. Jak jest naprawdę? Wygląda na to, że parze w ogóle nie zależy na rozwianiu tych wątpliwości. Wręcz przeciwnie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Love Island". Zwycięzcy Angelina i Sasha udawali parę? Podsycili plotki

Aleksandra Szwed została zapytana o byłego chłopaka, Barona. Zareagowała ostro

"Love Island". Zwycięzcy Angelina i Sasha udawali parę? Podsycili plotki

Angelina i Sasha postanowili odpowiedzieć na pytania fanów, które otrzymali na Instagramie. Zwycięzcy szóstej edycji "Love Island" nagrali InstaStories z hotelu, w którym nocowali po gali "Prime MMA". Sasha podkreślił, że widują się zaledwie jeden dzień w tygodniu ze względu na ich napięte grafiki.

Odpowiemy na wasze pytania, które zadawaliście wczoraj. Przy okazji jak już jesteśmy razem z Angeliną. Bo wiecie, jak to bywa, to są rzadkie chwile. Jeden dzień w tygodniu się widzimy. Takie życie, trzeba się dostosować -powiedział.

Pierwsze pytanie dotyczyło ich relacji. Jeden z obserwatorów zapytał, czy nadal są razem. W sieci już pojawiają się plotki, że Sasha i Angelina jedynie udawali parę na wyspie miłości. Trudno się dziwić takiej dociekliwości fanów "Love Island", już wiele par z telewizyjnego hitu Polsatu kończyło związek tuż po zakończeniu emisji.

Jak odpowiedzieli zwycięzcy szóstej edycji? Z pewnością wymijająco. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Angelina i Sasha jedynie nabijają się z krążących w sieci plotek, czy udają, że nadal coś ich łączy.

Akurat w tej chwili jesteśmy razem - powiedziała Angelina.

Taką odpowiedzią uczestniczka "Love Island" jedynie podsyciła te plotki. Kolejne pytanie dalej drążyło temat ich związku.

Wy jesteście parą czy tylko udajecie? - napisał jeden z widzów.

'Love Island'. Zwycięzcy Angelina i Sasha udawali parę? Podsycili plotki fot. instagram.com/aleksandrmuzheiko

W odpowiedzi Sasha i Angelina pocałowali się w policzek i pozostawili pytanie bez komentarza. Wygląda na to, że zwycięzcy "Love Island" mają świetną zabawę w "wodzeniu za nos" widzów programu. Jak jest naprawdę? Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne dopiero z czasem. Serię pytań i odpowiedzi Sashy i Angeliny znajdziesz w filmie wideo na górze strony.

Więcej zdjęć Sashy i Angeliny z "Love Island" znajdziesz w galerii na górze strony.

Co na to widzowie programu? Kilka dni temu Sasha opublikował filmik z życzeniami urodzinowymi dla partnerki z "Love Island". Na końcu wpisu podziękował Angelinie za wyrozumiałość. Jak się okazało, w tym wyjątkowym dniu nie mógł jej towarzyszyć. Fani programu uważają, że ta relacja już dawno się rozpadła i Sasha i Angelina są jedynie przyjaciółmi.

Czuje, że zaraz będzie oświadczenie, że już nie są razem. Z całym szacunkiem, ale nie wygląda mi to na miłość. Są na początku drogi, a już osobno.

Ja jestem wyrozumiała, ale gdyby mój chłopak nie spędził ze mną urodzin... Nie no sorry! Jest to tylko raz w roku. A na swój ślub tez nie dojedziesz, bo będą ważniejsze rzeczy?

Życzenia jak do koleżanki. Żadnych uczuć w nich nie ma. Nawet udawać nie potrafisz, że jesteście razem - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, czy ich relacja przetrwa?

Monika Richardson zaatakowana za komentarz o Cichopek i Kurzajewskim

Zobacz też: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Maciej zajrzał do telefonu Marty. Oboje się wściekli [SPOJLER]