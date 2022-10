Król Karol III pozbył się pamiątki po matce. Nie pasowała mu do gabinetu

73-letni Karol III jest najstarszym brytyjskim monarchą w historii. Monarcha objął brytyjski tron po śmierci królowej Elżbiety II we wrześniu tego roku. Od tego czasu opinia publiczna coraz częściej przygląda się poczynaniom nowego króla. Karol III nie ma łatwego zadania, jego matka była uwielbiana przez naród, a jej rządy były uznawane za jedne z lepszych. Obecny król coraz częściej zaskakuje poddanych świeżością spojrzenia i nowoczesnymi poglądami. Na oficjalnym portrecie rodziny królewskiej obejmuje królową małżonkę, co jest jasnym naruszeniem protokołu. Nie tylko w tej sferze zachodzą zmiany, Karol III zmienił także wystrój gabinetu w Pałacu Buckingham. Usunął długoletnią pamiątkę po Elżbiecie II.

REKLAMA

Zobacz wideo Król Karol III i jego rodzeństwo wzięli udział w "czuwaniu dzieci" przy trumnie Elżbiety II - najpierw w Edynburgu, potem w Londynie

Król Karol III usunął znaczącą pamiątkę po królowej Elżbiecie II

Nowy monarcha po objęciu władzy zamieszkał w Pałacu Buckingham. Jako nowy lokator postanowił odświeżyć wnętrza domu. Najwięcej zmian dostrzeżono w gabinecie monarchy. W czasie pierwszego cotygodniowego spotkania króla Karola III z byłą już premier Liz Truss dziennikarze dostrzegli portret ślubny księcia Harry’ego i Meghan Markle na biurku przy drzwiach. Teraz spostrzegawczy reporterzy zauważyli kolejną zmianę w pomieszczeniu. Gabinet od zawsze służył do przyjmowania premierów, głów państwa, ważnych osobistości. To właśnie podczas spotkania króla Karola III z pakistańskim urzędnikiem Moazzamem Ahmadem Khanem zauważono, że na sekretarzyku brakuje figurki lornetki, która należała do królowej Elżbiety II.

Król Karol III i pakistański urzędnik Moazzam Ahmad Khan Fot. AP

Patrząc na wcześniejsze zdjęcia, lornetka zniknęła z gabinetu już 12 sierpnia, kiedy to w gabinecie nowy monarcha przyjmował króla i królową Malezji.

Król Karol III, Malezyjski król i królowa Fot. AP

Książę Harry zgarnie krocie za wydanie pamiętnika. "To tykająca bomba"

Wybrana przez Elżbietę II ozdoba nie zmieniała miejsca pobytu od 19 lat. Była widoczna na oficjalnych zdjęciach monarchini z innymi ważnymi osobistościami.