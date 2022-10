W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" nie brakowało emocji. Na podstawie listów uczestnicy wybrali po trzy osoby, które przyjechały do nich na gospodarstwa. Widzów szczególnie zaintrygowała 23-letnia Klaudia, która przed kamerami wyznała, że jest w ciąży. Co ciekawe, początkowo nie zdradziła tego innym kandydatkom, ponieważ bała się oceny i negatywnych komentarzy z ich strony. Tym razem emocji było jeszcze więcej.

"Rolnik szuka żony". Mateusz był bezwzględny dla kandydatki do jego serca

Tomasz obudził kobiety z samego rana i zaprosił je do pracy ze zwierzętami. Justyna przyznała, że miała problemy z dojeniem, chociaż ostatecznie jej się to udało. Krowa nerwowo zareagowała przy Klaudii, ta się jednak nie wystraszyła, co zaimponowało rolnikowi. Ten podkreślił jednak, że najlepiej z zadaniem poradziła Justyna. Inne uczestniczki były poddenerwowane, że ta dwójka złapała taki dobry kontakt.

Kolejny z Tomaszów zamiast zaprowadzenia dziewczyn do pracy, pokazał im zwierzęta. Cała czwórka doskonale się bawiła i rolnikowi trudno było wybrać uczestniczkę, która mu najbardziej wpadła w oko. Jednocześnie nie był zadowolony, że cały czas to on rozpoczyna rozmowę, a dziewczyny są milczące. Kiedy zabrał je na strzelnicę, była szansa na delikatny dotyk, ale tutaj znów nie mógł się zdecydować, do kogo czuje największe wibracje.

Mateusz dużo rozmawiał z kandydatkami, które bardzo go chwaliły przed kamerami. Zaprosił je do lekkiej pracy, co paniom bardzo się spodobało. Przez pewien czas faworyzował Martynę, której to jednak nie do końca się spodobało.

Nie chciałabym, żeby rozmawiał tylko ze mną, bo nie chcę, żeby dziewczyny się na mnie gniewały - mówiła.

W końcu podziękował Zuzi, którą odesłał do domu. Ta była z tego powodu bardzo zawiedziona. Jednak przyjęła ten werdykt z godnością.

Klaudia wkurzyła się trochę na Walentyna, który przy kolejnych czynnościach bardzo się ociągał. Wolno się przebierał i jadł, czym irytował rolniczkę. Co ciekawe, później zamieniła z nim sporo słów podczas przycinania świerków. Można było odnieść wrażenie, że początkowa niechęć odeszła w zapomnienie.

Kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony" już za tydzień.

