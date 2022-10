Za nami ósmy odcinek formatu "Doda.12 kroków do miłości". Przypomnijmy, że piosenkarka próbuje w nim znaleźć prawdziwą miłość. Tydzień temu wytypowała trójkę ostatnich kandydatów, którzy mają szansę zakraść się do jej serca. Tym razem program zaczął się od przedstawienia rodziców Dody.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o wyborze partnerów. "Co ja się będę 70-letniej matki słuchać"

Kożuchowska zachwyca w czerwonej sukience. Kupiła ją w second-handzie

Doda poszła na kolejną randkę z wybranymi kandydatami

Terapeuta podpytywał piosenkarką o dzieciństwo. Doda zdradziła, że wyjątkowo dużo pamięta z najmłodszych lat.

Rodzice myślą, że to jest mój wymysł, ale ja wszystko pamiętam z czasów, gdy byłam malutkim dzieckiem. Wiem, jak wyglądał mój pokój, co było na suficie, co mi babcia śpiewała i jak mnie bujała w tym wózku. Nie mogłam sobie tego wszystkiego wymyślić. Wychowywała mnie tak naprawdę mama, tata i babcia - opowaidała.

Doda w ósmym odcinku spotkała się z Danielem. Randka była specyficzna, bo mężczyzna przyszedł na koncert piosenkarki. Wydawało się, że ta nie będzie miała dla niego czasu. Impreza jednak miała spore opóźnienie, czego Daniel zupełnie nie wykorzystał. Zamiast wprowadzać nowe wątki do rozmowy, był bardzo nieśmiały i milczący. Doda była takim zachowaniem wyraźnie zawiedziona. Po koncercie razem pojechali na paradę równości. Niestety, tym razem Daniel również niewiele się odzywał, nie nawiązywał kontaktu z przyjaciółmi piosenkarki i to głównie ona go zagadywała.

Takie to jest sztuczne. Mam wrażenie, że nie ma między nami żadnej energii. Nie ma tej energii tak skondensowanej i nasyconej na kobietę, że ja tego kompletnie nie czuję. Nawet na kolegę bym go nie mogła wziąć, bo byłabym zmęczona po paru godzinach z nim, chyba że by mi służył jako usypiacz - podsumowała w rozmowie z psychologiem randkę z Danielem.

Wygląda więc na to, że Doda miłości musi szukać dalej.

Rafał Zawierucha wziął ślub. Pokazał romantyczne zdjęcie z ceremonii