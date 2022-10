Magdalena Narożna już tak nie wygląda. Pochwaliła się nową fryzurą. Ale zmiana!

Magdalena Narożna od lat pozostaje wierna blond włosom, które od czasu do czasu przechodzą drobne metamorfozy. Wiele osób może ją kojarzyć z platynową grzywką zaczesaną do góry niczym prawdziwy irokez, który był jej znakiem rozpoznawczym. Niedawno wybrała się do fryzjera, aby nieco przedłużyć włosy. Teraz znów odwiedziła salon.

Magdalena Narożna wybrała się do fryzjera

Wygląda na to, że długa blond fryzura przypadła do gustu Magdalenie Narożnej. Ostatnio wybrała się do nowego salony fryzjerskiego, gdzie odświeżyła look i natychmiast pochwaliła się efektem. Była zachwycona.

Dziś razem z moim wspaniałym Pawłem odwiedziliśmy mój ulubiony salon fryzjerski. Panuje tu cudowna atmosfera! Pełen profesjonalizm i świetnie wyszkolona ekipa sprawi, że wyjdziesz z takim uśmiechem na twarzy jak u my - zachwalała Magdalena Narożna.

Podobne odczucia mieli fani celebrytki, kiedy zobaczyli jej najnowszej zdjęcia. W komentarzach otrzymała mnóstwo komplementów. Widać jednak, że niektórzy wciąż mają sentyment do irokeza.

Pięknie.

Rewelacyjnie.

Super, ale jak dla mnie w krótkich bomba - pisali.

Magdalena Narożna planuje kolejne dziecko

Magdalena Narożna krótko po rozstaniu z byłym mężem Dawidem Narożnym związała się z Krzysztofem Romaniukiem, z którym planuje przyszłość. Wokalistka już wcześniej wspominała, że chciałaby ponownie wziąć ślub, ale i powiększyć rodzinę. W jednym z wywiadów wyznała, że razem z narzeczonym chcieliby mieć dziecko. Wtedy jej córka doczekałaby się młodszego brata.

