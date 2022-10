Małgorzata Kożuchowska należy do grona najlepiej ubranych polskich gwiazd. Aktorka doskonale odnajduje się w świecie mody, a kolejnymi stylizacjami lubi chwalić się w mediach społecznościowych. Fani uwielbiają podpatrywać jej kreacje i podobnych starają się szukać na własną rękę. Tym razem jedna z internautek oczarowana sukienką Kożuchowskiej wprost zapytała ją o jej markę.

Małgorzata Kożuchowska pozuje w sukience z lumpeksu

Aktorka udostępniła na Instagramie trzy fotografie, na których pozuje na tle Pałacu Kultury i Nauki. Gwiazda jest ubrana w długą czerwoną sukience ze srebrnymi guzikami. Stylizację uzupełniają czarne szpilki i na jednym ze zdjęć okulary przeciwsłoneczne.

Widzicie weekend na horyzoncie?

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci są zachwyceni stylizacją gwiazdy.

Jest pani najpiękniejszą kobietą w polskim show-biznesie.

Zjawiskowo wyglądasz dziewczyno.

A co tam weekend jak tu na pierwszym planie taka idealna Małgosia.

Jedna z fanek pominęła jednak komplementowanie aktorki i zadała jej pytanie o sukienkę.

Pani Małgosiu, czy zdradzi pani, jakiej marki jest sukienka?

Gwiazda zwróciła uwagę na ten komentarz i zdecydowała się na niego odpowiedzieć.

Jest z second-handu - napisała.

Małgorzata Kożuchowska nie ukrywała, że kupiła używaną sukienkę. Niektórych może to zaskakiwać, biorąc pod uwagę, jak wielką jest gwiazdą. Wygląda jednak na to, że dla aktorki marka kreacji nie jest najważniejsza. Większą uwagę zwraca na to, czy jej się po prostu podoba. Dodajmy, że kupowanie ubrań z drugiej ręki jest ekologiczne. A sukienka jest faktycznie ładna. Prawdopodobnie spodobała się również Andrzejowi Dudzie. Prezydent wszak polajkował zdjęcia Kożuchowskiej, która pozuje w czerwonej kreacji.

Andrzej Duda lajkuje zdjęcia Małgorzaty Kożuchowskiej Fot. malgorzatakozuchowska_/Instagram

