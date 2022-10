Przed laty Magda Masny i Wojciech Pijanowski tworzyli uwielbiany przez widzów duet. Wspólnie występowali w "Kole Fortuny", a hasło "Magda, pocałuj pana" przeszło do historii telewizji. Po zakończeniu emisji teleturnieju Masny zrezygnowała z pracy w show-biznesie i otworzyła własny biznes. Sprawdzamy, jak potoczyło się jej życie.

Magda Masny pracowała w wielu różnych branżach

Mimo że Magda Masny miała szansę na wielką karierę, to postanowiła zająć się czymś zupełnie innym. Najpierw organizowała wesela i catering w knajpie swojej mamy, a następnie w Sopocie otworzyła kwiaciarnię.

To taka miłość od dziecka. Jeszcze moja babcia uczyła mnie kwiatów, miała ogród, w którym pracowałam wraz z nią. W kwiaciarni znalazłam swoje miejsce, to jest praca, którą kocham. Potrafię pracować po 15 godzin dziennie - powiedziała w jednym z wywiadów.

Co ciekawe, w karierze zawodowej Magda Masny miała też epizod związany z polityką. W 2005 roku kandydowała do Sejmu, a cztery lata później wystartowała w wyborach do Europarlamentu. Nie udało jej się jednak zdobyć mandatu.

Magda Masny przeżyła wielką tragedię: Żyjemy na walizkach

Dwa lata temu z powodu lockdownu Masny musiała zamknąć biznes, a niedługo po tym spotkała ją wielka tragedia. Okazało się, że jej mieszkanie stanęło w płomieniach.

Ze skutkami pożaru mierzymy się do dzisiaj. Ewakuowano nas nad ranem, podnośnikiem. Przez dwanaście godzin jedenaście wozów strażackich próbowało ugasić ogień. Straciliśmy prawie cały dobytek życia. Nie możemy jeszcze wrócić do domu i żyjemy na walizkach. Organizujemy naszą rzeczywistość każdego dnia, ale towarzyszy nam poczucie straty - powiedziała w wywiadzie dla "Wprost".

Jak dziś wygląda Magda Masny?

Magda Masny nie występuje już w telewizji, ale niedawno zrobiła wyjątek i przyjęła zaproszenie do studia "Dzień dobry TVN". Na antenie między innymi opowiedziała o swojej pasji, jaką są rośliny. Przy okazji mogliśmy zobaczyć, jak zmieniła się przez lata. Okazuje się, że była gwiazda TVP nie zrezygnowała z charakterystycznych dla niej krótkich włosów i wciąż zachwyca promiennym uśmiechem.

Magda Masny Screen: dziendobry.tvn.pl

W naszej galerii, w górnej części artykułu znajdziecie więcej zdjęć Masny. Widać na nich, jak zmieniała się na przestrzeni lat.

