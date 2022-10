Na początku stycznia 2022 roku głośno było o awanturze, w której uczestniczyła rodzina Joanny Opozdy. Wówczas siostra i mama aktorki w towarzystwie Antoniego Królikowskiego zjawiły się w rodzinnym domu, aby zabrać kilka rzeczy. Nie spodobało się to jej ojcu. Dariusz Opozda wyciągnął broń, z której padł strzał. Po kilku miesiącach od tego wydarzenia do mediów trafiły nowe informacje w sprawie. Wszystko wskazuje na to, że rodzinny konflikt tak szybko nie zostanie rozwiązany.

Prokuratura umorzyła prowadzone postępowanie. Rodzina Joanny Opozdy protestuje

Jak podaje "Super Express", prowadzone postępowanie w sprawie styczniowej strzelaniny zostało umorzone. Joanna Opozda i jej mama nie zgadzają się z tą decyzją i złożyły już zażalenie. Poinformował o tym w rozmowie z tabloidem Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Postanowienie to nie jest prawomocne, gdyż wpłynęło na nie zażalenie, które prokurator przekazał do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju - czytamy na stronie se.pl.

Co ciekawe, rzekomo Dariusz Opozda nie wiedział o decyzji prokuratury i złożonym zażaleniu.

Nie wiedziałem o umorzeniu. I nie miałem pojęcia, że złożono zażalenie. Strzał w sufit to była samoobrona przed bandyckim napadem. Ja wtedy byłem świeżo po amputacji kolana i piszczeli - wyjaśnił Dariusz Opozda w rozmowie z "Super Expressem".

Przy okazji ojciec aktorki powiedział, jak aktualnie do całej sprawy podchodzi Antoni Królikowski.

Z Antkiem rozmawiałem telefonicznie. Twierdził, że nie znał sprawy, że został wciągnięty w całą tę aferę - dodał.

Sprawa zostanie wznowiona, jeżeli sąd zadecyduje, że prokuratura niesłusznie umorzyła postępowanie.

