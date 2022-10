20 października Barcelona wygrała z Villarrealem 3:0. Sukces drużyny w dużej mierze spowodowany był m.in. fenomenalną grą Roberta Lewandowskiego. Barcelona już w pierwszej połowie rozstrzygnęła dalsze losy meczu z Villarrealem. W drugiej połowie dumni kibice odliczali już czas do świętowania zwycięstwa. Radosne nastroje zepsuło im jednak pojawienie się Gerarda Pique, który opuścił ławkę rezerwowych w ostatnich minutach meczu. Piłkarz został mocno wygwizdany. Echa głośnego rozstania z Shakirą najwidoczniej ciągną się za nim także w karierze zawodowej.

Gerard Pique na boisku w koszulce z Shakirą? Nowy pomysł sponsora FC Barcelona

Gerard Pique kolejny raz wygwizdany przez kibiców. Xavi Hernandez broni piłkarza

Dla Gerarda Pique z pewnością było to najdłuższe kilkanaście minut w życiu. Kibice klubu nieprzyjemnie go powitali. Negatywne wiwaty słychać było także, gdy piłkarz był przy posiadaniu piłki. Podczas pomeczowej konferencji do sprawy odniósł się Xavi Hernandez. Trener klubu stanął w obronie zawodnika.

Czy gra dziesięć minut, czy 90 minut, wypruwa z siebie żyły dla drużyny. Jest dla mnie przykładem. I na boisku, i w szatni. Gdyby było inaczej, nie mówiłbym o tym. Ale tak jest. Ludzie muszą o tym wiedzieć (...) Nie wiem, dlaczego na niego gwiżdżą, ale nie za bardzo mnie to obchodzi. Dla mnie liczy się jego podejście - stanowczo powiedział Xavi Hernandez w trakcie konferencji po meczu.

Skąd biorą się gwizdy i nieprzyjazne podejście kibiców do Gerarda Pique? 35-letni piłkarz rozegrał w sezonie jedynie siedem meczów. Jednak hiszpańskie media łączą ogromną niechęć kibiców do zawodnika nie z jego predyspozycją sportową, a z życiem prywatnym.

Shakira zamierza walczyć o synów. Wściekła się na widok synów z kochanką Pique

W ostatnich miesiącach o wiele częściej słyszymy o rozstaniu z Shakirą, niż sukcesach w piłce nożnej. Gwiazda pop źle znosiła rozstanie i niechętnie mówiła o tym publicznie. Ponadto ostatnio media uchwyciły synów pary w towarzystwie nowej partnerki Gerarda Pique. Shakira nie została bez odwetu. Nagrała piosenkę, w której opowiada o rozstaniu z piłkarzem. W dniu meczu premierę miał teledysk utworu "Monotonia". Na nagraniu możemy zobaczyć mężczyznę, który rozdeptuje ludzkie serce. Fani spekulują, że to jednoznaczne nawiązanie do życiowych turbulencji piosenkarki.