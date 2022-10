Dorota Gardias w nowej fryzurze. Fani podzieleni. "Wygląda jak Mikołaj Kopernik"

Dorota Gardias od lat zaliczana jest do grona najbardziej lubianych pogodynek w Polsce. Prezenterka jest także aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 224 tysięcy użytkowników. Ostatnio wstawiła tam zdjęcia w jesiennej stylizacji. Uwagę przykuła jednak nowa fryzura celebrytki. Nie wszystkim przypadła ona do gustu. Pojawiły się porównania do Mikołaja Kopernika.

REKLAMA

Dorota Gardias nie szuka już partnera. Ma za sobą nieudane związki

Dorota Gardias zmieniła fryzurę. Fani nie są przekonani: W krótkich wygląda pani zdecydowanie lepiej

Dorota Gardias przez lata swojej medialnej obecności przyzwyczaiła widzów do charakterystycznej, krótko ściętej fryzury. Pogodynka tym razem postanowiła trochę zaszaleć i pokazała się w nieco dłuższych włosach.

Kształt uczesania niezbyt spodobał się jednak obserwatorom celebrytki. Dali temu wyraz w komentarzach.

Absolutnie proszę nie odebrać tego jako hejt. Błagam panią, niech pani zmieni fryzurę. W tej wygląda pani jak Mikołaj Kopernik. Pozdrawiam.

Piękna kobieta, tylko fryzura w 100% nietrafiona.

W krótkich pani Dorota wygląda zdecydowanie lepiej. Pani Dorotko czas na zmiany i powrót do krótkich zdecydowanie.

Okropna fryzura. Popieram.

To tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod postem Doroty Gardias na Instagramie. Znacznie bardziej spodobała się jej stylizacja. Prezenterka postawiła na modną, pikowaną kurtkę w pomarańczowym kolorze. Dobrała do niej białą bluzkę ze stójką, beżowe spodnie o prostym kroju, a także botki z traperową podeszwą.

Dorota Gardias Fot. Instagram.com/dorotagardias

Więcej zdjęć Doroty Gardias znajdziesz w galerii na górze strony.

Też myślicie, że Dorocie Gardias lepiej jest w krótszych włosach?

Doda jednak jest w związku? Odpowiedź kryje jej telefon