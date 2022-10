Blanka Lipińska na erotycznej sadze dorobiła się niemałej fortuny. Pieniądze inwestuje m.in. w nieruchomości. Niedawno kupiła dom z ogrodem pod Warszawą. Celebrytka jest także właścicielką nietypowego apartamentu w stolicy oraz mieszkania nad polskim morzem. Kochająca czerń Lipińska niemal całe lokum w Warszawie urządziła w tym kolorze, a fani nazwali je pieszczotliwie "grobowcem glamour". Autorka erotyków wyznała, że stara się remontować mieszkanie, kiedy przebywa poza domem. Na Instagramie pochwaliła się efektem przemiany ogrodu zimowego.

Blanka Lipińska pochwaliła się ogrodem zimowym. Razem z partnerem zaprojektowała nietypowy stół

Choć czerń to dość nietypowy wybór barwy do mieszkania, Blanka Lipińska twierdzi, że w ciemnym wystroju odpoczywa najlepiej, a w tak urządzonym apartamencie czuje się doskonale. Celebrytka ma teraz na głowie remont domu z ogrodem, jednak znalazła także czas na metamorfozę ogrodu zimowego w aktualnym miejscu zamieszkania. Jej zaangażowanie ograniczyło się do zaprojektowania stołu, ponieważ, jak sama przyznała na InstaStories, wyjeżdża na czas remontu.

W trakcie, kiedy mnie nie ma zwykle w domu, zachodzą jakieś zmiany, upgrady, remonty i słuchajcie właśnie teraz, kiedy nas nie było, została położona wykładzina w ogrodzie zimowym. Ze względu na to, że bardzo nam wiało od podłogi. [...] Mimo że paliły się kominki, to czuć było, jakby to moja mama powiedziała, jak ciągnie po nogach- wyjaśniła Lipińska.

Następnie autorka erotyków pochwaliła się sprytnym rozwiązaniem, które zaprojektowała razem z partnerem. Stół wychodzący ze ściany.

Pokażę wam fantastyczną rzecz, którą zaprojektowaliśmy sobie z Pawłem i wykonał nam to Wiesiu pod naszą nieobecność. Moi kochani, otóż tutaj, w tej zabudowie, mam stół. [...] Nie chcieliśmy stołu na tarasie takiego na stałe, dlatego że jest to ogród zimowy. To jest tak naprawdę drugi salon. - Lipińska pokazała stół w ścianie.

Po rozłożeniu stołu widać lustro, które zdaniem Lipińskiej zapewni niepowtarzalny efekt podczas przyjęć.

Poprosiłam Wiesia, żeby mi tu wstawił lustro i kiedy np. będzie tutaj kolacja grillowa, to tutaj się postawi świeczki i będzie fajny efekt. Też będzie odbijać się kominek w tym lustrze, więc pomyślałam, że będzie tak "fancy".

Okazuje się, że wszystko zostało dokładnie przemyślane, tak, aby nie generować dodatkowych kosztów. Celebrytka nie potrzebuje nowych krzeseł, ponieważ te, co ma, w zupełności jej wystarczą.

Stół idealnie mieści krzesła z jadalni, także nie potrzebujemy kolejnych krzeseł. Tak zostało to wszystko wymierzone.

Co sądzicie o czarnym apartamencie Blanki Lipińskiej? Więcej zdjęć ogrodu zimowego po remoncie celebrytki znajdziecie w galerii u góry strony.