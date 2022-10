O biografii księcia Harry'ego od dłuższego czasu mówi się, że może wstrząsnąć brytyjską rodziną królewską i jeszcze bardziej poróżnić jej członków. Teraz zagraniczna prasa donosi, że jeden z rozdziałów ma być bardzo problematyczny dla ojca księcia, króla Karola III.

REKLAMA

Zobacz wideo Książę William i książę Harry wraz z kuzynami wzięli udział w "czuwaniu wnucząt" przy trumnie królowej Elżbiety II

Data koronacji to cios dla księcia Harry'ego? Ekspert: Nie zadowolisz wszystkich

Członkowie rodziny królewskiej obawiają się biografii księcia Harry'ego. Niepokoi ich też nowy serial dokumentalny Netflixa

Im bliżej premiery, tym więcej medialnych spekulacji na temat tego, co ma znaleźć się we wspomnieniach księcia Harry'ego. Do nowych informacji dotarli dziennikarze portalu "The Daily Beast", którzy powołują się na źródła bliskie pałacu.

Jest jeden szczególny rozdział, który może oznaczać duże kłopoty dla Karola - czytamy na stronie portalu "The Daily Beast".

król Karol III, królowa małżonka Camilla, książę Harry, Meghan Markle Fot. Anthony Harvey/Shutterstock

Więcej zdjęć członków brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Nie wiadomo jednak jakie sytuacje opisał książę Harry we wspomnianym rozdziale i co miałoby stwarzać takie problem dla króla. Podobno biografia księcia ma ukazać się pod koniec 2022 roku nakładem wydawnictwa Random House. Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej są także zaniepokojeni serialem dokumentalnym, który wraz z Netfliksem mają zrealizować Sussexowie.

Netfliks nie dba o dążenie Meghan do sprawiedliwości społecznej. Chcą tylko wiedzieć, czy James Hewitt jest ojcem Harry'ego - informuje źródło portalu "The Daily Beast".

Od czasu pogrzebu królowej Elżbiety II książę Harry i jego żona są także stale obecni w mediach. Meghan Markle udzieliła ostatnio wywiadu magazynowi "Variety". Ten jednak z pewnością nie był kontrowersyjny. Meghan ciepło mówiła w nim o królowej i o atmosferze, która panowała podczas jej pożegnania.

Meghan Markle szczerze o pogrzebie królowej. Mówi o spuściźnie Elżbiety II