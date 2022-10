Aleksandra Kwaśniewska od roku sprawdza się w roli współprowadzącej program "Miasto kobiet" w TVN Style. Głośnym echem w mediach odbił się jej wywiad z Marcinem Hakielem. Tancerz udzielił go w krótkim czasie po tym, jak w mediach społecznościowych zamieścił post o rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Stąd też jego obecność na kanapie w programie Kwaśniewskiej spotkała się z krytyką telewidzów. Prowadzącej zarzucono, że z premedytacją wykorzystała trudny moment w życiu Marcina Hakiela i ciągnęła go za język. Najwidoczniej temat tego wywiadu jest niewygodny dla Aleksandry Kwaśniewskiej, przez co ostatnio doszło do kuriozalnej sytuacji.

Kwaśniewska krytykowana za wywiad z Hakielem. Tłumaczy: To jego decyzja

Dziennikarz chciał spytać Aleksandrę Kwaśniewską o wywiad z Marcinem Hakielem. Odmówiła

Aleksandra Kwaśniewska pojawiła się wraz z mężem na premierze filmu "Bejbis". Tam dziennikarz "Super Expressu" chciał zadać celebrytce pytanie odnośnie "Miasta kobiet" i pamiętnego wywiadu. Ta jednak zareagowała nerwowo i uciekła sprzed kamery.

A jakie to będzie pytanko? - próbowała się dowiedzieć Aleksandra Kwaśniewska

Dziennikarz doprecyzował, że chce spytać o jeden wywiad z "Miasta kobiet".

Z Hakielem? Nie - odrzekła Aleksandra Kwaśniewska

Najwidoczniej temat jest niewygodny dla gospodyni "Miasta kobiet", ponieważ odwróciła się na pięcie i uciekła przed pytaniem dziennikarza. Jesteście zaskoczeni taką reakcją?

Kwaśniewska w mocnych słowach o wywiadzie z Hakielem