Przemysław Kossakowski i Martyna Wojciechowska długo uchodzili za idealnie zgraną parę. Ślub wzięli po trzech latach wspólnego życia, więc wydawało się, że to tylko formalność. Niespodziewanie, zaledwie trzy miesiące później do mediów przedostały się informacje, że dokumentalista postanowił wyprowadzić się z domu podróżniczki. Do dzisiaj nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do rozpadu małżeństwa. Sami zainteresowani niechętnie do tych przykrych wspomnień wracają. Teraz jednak Kossakowski wydał książkę, w której parę cierpkich słów poświęcił byłej żonie.

Przemysław Kossakowski wbił szpilkę Martynie Wojciechowskiej?

"Drobna nieuważność i inne historie" premierę miała 12 października. Kossakowski opowiada w książce o przeróżnych doświadczeniach, które go ukształtowały. Opisał też historie innych ludzi, którzy nie są tak popularni, ale ich przeżycia uznał za warte opowiedzenia. Jeden z fragmentów dzieła porusza temat podróży. Uważny czytelnik szybko dopatrzy się w nim nawiązania do programu Martyny Wojciechowskiej "Kobieta na krańcu świata".

Najciekawsze historie to te opowiedziane przez zwykłych ludzi, a nie przez osoby sławne, medialne i znane z gazet. Żeby usłyszeć taką historię, nie trzeba jechać na koniec świata

Tygodnik "Na żywo" poprosił Wojciechowską o odniesienie się do tych dwóch zdań. Podróżniczka odpowiedziała jednak, że nie zamierza reagować na "szpileczki" byłego męża. Dodała, że zamknęła pewny rozdział za sobą, a teraz "najważniejszy jest dla niej spokój".

