Ile zarabiają polskie gwiazdy? Najwięcej na Instagramie

Zarobki gwiazdy ciekawią wszystkich. Czy w grę wchodzą sumy, o których nam się nie śniło? Kwoty są oczywiście zależne od popularności gwiazd. Dodatkowo show-biznes wciąż się zmienia i zmieniają się też źródła dochodów gwiazd. Obecnie najwięcej celebryci zarabiają w mediach społecznościowych. Posty na Instagramie to prawdziwa żyła złota.

Przyjrzał się temu swego czasu „Fakt", który zdradził, jakie kwoty otrzymują topowe polskie gwiazdy. I tak najwięcej, według ustaleń dziennika, dostaje za reklamę Małgorzata Rozenek. Celebrytka może dostać za jeden post sponsorowany od 15 do 50 tysięcy złotych. Reklamodawcy cenią też współpracę z Małgorzatą Sochą. Aktorka inkasuje od 15 do 40 tys. złotych. Miejsce trzecie zajmuje Julia Wieniawa, która otrzymuje od 10 tys. do 30 tys. złotych. A tuż za podium, według „Faktu" znajduje się Natalia Siwiec. Celebrytka za wpis sponsorowany dostaje od 5 do 20 tys. złotych.

Zobacz wideo Sandra Kubicka o zarobkach Polako?w. "Ja kiedyś też nie miałam nic. Życie często nie jest fair"

Ile zarabiają polskie gwiazdy? A poza Instagramem?

Nie samym Instagramem człowiek żyje. Polskie gwiazdy również nie. "Super Express" w 2021 roku opublikował listę honorariów, jakie życzą sobie gwiazdy. Kwoty zwalają z nóg. Zenon Martyniuk życzy sobie za udział w koncercie sylwestrowym 100 tys. zł. Stawka za „zwykły" koncert to 70 tys. zł.

Dla porównania Cleo za udział w sylwestrowej zabawie miała zainkasować 70 tys. zł. Podobną kwotę otrzymał Dawid Kwiatkowski.

Wyższe stawki, według "Super Express" otrzymywała już w 2019 roku Beata Kozidrak – nawet 110 tys. zł za kilka piosenek podczas sylwestrowej nocy.