W show-biznesie często trudno zbudować trwały związek. Choć zdarzają się oczywiście wyjątki, często słyszymy o rozwodach. Powodów rozstań jest wiele. Często jednak winę za rozpad małżeństwa ponoszą mężczyźni, którzy zdradzają swoje partnerki. Oto kilku panów, którzy zasługują na miano "najgorszych mężów w show-biznesie".

Tiger Woods

Rozwiązłe życie Tigera Woodsa było zaskoczeniem dla wszystkich. Uchodził za wzór, był uważany za małżonka wiernego i kochającego. Okazało się jednak, że jest uzależniony od seksu. Cały czas zdradzał Elin Nordegren. Golfista sypiał również z prostytutkami.

Tiger Woods EAST NEWS

Jude Law

Aktor również nie należy do najwierniejszych. Jude Law był przez siedem lat mężem Sadie Frost, z którą ma trójkę dzieci. Rozwiódł się z nią i związał z Sienną Miller. Para uchodziła za szczęśliwą. Jude zdradzał jednak aktorkę z opiekunką swoich dzieci. Rozstali się w atmosferze skandalu.

Jude Law Agencja Wyborcza.pl

Emil Stępień

Były m±ż Dody także nie należy do aniołków. Piosenkarka przyznała, że partner urządzał jej „piekło":

Nie wiem tak do końca z tą uczciwością i szczerością, bo nie byłam szczera i uczciwa wobec was. I tak na prawdę ukrywałam przez ostatni, więcej niż rok, wiele rzeczy. Doprowadziło mnie to do skraju, na dno. Nie oceniałabym tego przez pryzmat braku uczciwości do moich fanów. Po prostu uznałam, że wstydzę się, jest mi głupio i nikt mi w to nie uwierzy. Nikt mi nie uwierzy w prawdę. W to, co się dzieje w moim małżeństwie i przez jakie piekło przechodzę - mówiła piosenkarka.

Doda, Emil Stępień KAPiF

Tristian Thompson

Khloe Kardashian nie ma szczęścia w miłości. Wraz z Tristanem Thompsonen niedawno powitali na świecie drugą pociechę. Urodziła je surogatka. Tristan cały czas zdradzał Khloe. Doczekał się nawet syna z kochanką.

Tristan Thompson, Khloe Kardashian East News

Mike Comrie

Aktorka Hilary Duff i gwiazda hokeja Mike Comrie byli małżeństwem sześć lat. Rozstali się w 2016 roku. Mike nie był idealnym mężem. Były mąż Hilary miał "kilka razy zgwałcić" koleżankę w swoim domu w Los Angeles. Sprawa wciąż jest w sądzie.

Tommy Lee

Tommy Lee i Pamela Anderson uchodzili za jedną z najgorętszych par w latach 90. W rzeczywistości często się kłócili. Pamela utrzymywała, że mąż nigdy nie podniósł na nią ręki. To zmieniło się w 1997 roku. W trakcie gwałtownej awantury muzyk uderzył aktorkę. Gwiazda wezwała policję. Sąd skazał Lee na sześć miesięcy więzienia. Dodatkowo dostał zakaz zbliżania się do Pameli na rok. Ale nawet później dochodziło do przemocy fizycznej.

Pamela Anderson, Tommy Lee REUTERS/FORUM/ERIC GAILLARD/Agencja Forum

