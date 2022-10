W 2012 roku gwiazdy nie miały jeszcze tak dobrego dostępu do medycyny estetycznej, jak mają dziś. Oczywiście były zabiegi pielęgnacyjne, ale nie takie specjalistyczne jak dziś. Podobnie z resztą ze stylizacjami i makijażem. Dziesięć lat temu rockowy styl, czy przepych były w cenie. A dziś? Rządzi kompletny eklektyzm. Widać to z resztą po naszych gwiazdach. Doda, Edyta Górniak i Katarzyna Cichopek nadal zachwycają urodą, ale stylizacje miały mniej ciekawe niż dziś.

REKLAMA

Polecamy: Herbuś jest z byłym Gardias, a była Antka Królikowskiego ma dziecko z jego bratem. Eks narzeczony Opozdy jest z Lisowską

Doda

Doda dziesięć lat temu i dziś KAPiF.pl

Doda w tamtym czasie wiedziała, że lepiej zrezygnować z mocnej opalenizny w solarium, żeby móc się cieszyć piękną i promienną cerą na przyszłość. To był strzał w dziesiątkę, bo w 2022 roku wygląda spektakularnie. Czas się dla niej zatrzymał, a wokalistka pokazuje, że niezależnie od wieku można być piękną i zadbaną. Brawo.

Agnieszka Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak, kiedyś i dziś KAPiF.pl

Agnieszka Woźniak-Starak w 2012 roku była jeszcze Agnieszką Szulim, znaną m.in. z prowadzenia "Bitwy na głosy" TVP. Dziś już nie eksperymentuje z fryzurami, a wybiera minimalizm. Jej jasne blond włosy idealnie komponują się ze słowiańską urodą. Prezenterka z roku na rok jest coraz piękniejsza, a jej stylizacje z czasem zyskały na jakości.

Katarzyna Cichopek

Katarzyna Cichopek KAPiF.pl

Katarzyna Cichopek nigdy nie była ikoną stylu. Po latach jednak zaczęła bardziej eksperymentować ze stylizacjami, co zasługuje na plus. Jeżeli chodzi o urodę, to kompletnie nie widać na jej twarzy oznak starzenia. Dobry lekarz medycyny estetycznej? Być może, ale gwiazda wie co to umiar i prezentuje się świetnie.

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska KAPiF.pl

Trenerka zainwestowała w stylistę, co pochwaliła jakiś czas temu Sara Boruc. Trzeba przyznać, że ma rację, bo Anna Lewandowska wygląda teraz o wiele lepiej. Piękna żona piłkarza fantastycznie się prezentuje i pokazuje, że z wiekiem kobieta może stać się bardziej wyrazista.

Paulina Sykut-Jeżyna

Paulina Sykut-Jeżyna KAPiF.pl

Prezenterka zawsze miała słabość do cukierkowych sukienek i stylizacji. Dzisiaj na szczęście wybiera bardziej wytrawne kroje. Wygląda w nich przepięknie i udowadnia, że czas działa na jej korzyść.

Edyta Górniak

Edyta Górniak, kiedyś i dziś KAPiF.pl

Edyta Górniak na przestrzeni lat bardzo szalała z wizerunkiem. W tamtym czasie nosiła chętnie suknie od Dawida Wolińskiego. Nic w tym dziwnego - idealnie komponowały się one z jej egzotyczną urodą. Teraz woli bawić się z nowoczesnością i w porządku. Wokalistka od 2012 roku pokazuje, że jest kobietą bez wieku. Brawo.