Sylwia Bomba jest samodzielną mamą niespełna czteroletniej Antoniny. Niedawno celebrytka pochwaliła się, że kupiła nowy dom, do którego za jakiś czas obie się przeniosą. Póki co nieruchomość znajduje się w fazie wykańczania i przed ekipą remontową sporo pracy. Wygląda na to, że 36-latka także zakasała rękawy i wzięła się do roboty, bo choć przyznała, że w tych sprawach jest kompletnym laikiem, chętnie przyjmie od obserwujących wszelkie rady dotyczące remontowania czterech ścian. W poprzednim gniazdku Bomby i Tosi było całkiem przytulnie, co udało się podejrzeć na drugim planie zdjęć, jakie gwiazda "Googlebox. Przed telewizorem" regularnie wstawia do sieci.

Sylwia Bomba uwieczniła harce zdrowiejącej córki

Bomba ujawniła, że jej córeczka aktualnie przebywa w domu, ponieważ dopadła ją choroba. Nic dziwnego, w końcu sezon przeziębień już się rozkręcił. Nic jednak nie wskazuje na to, by dziewczynka się nudziła. Przeciwnie, krótkie nagrania i kadry, jakie jej mama wrzucała na InstaStories dowodzą, że Tosia pysznie się bawi i energia ją roznosi:

Tak wygląda Tosia, która jest chora - napisała na Instagramie celebrytka, dołączając do podpisu emotikonę wyrażającą niedowierzanie.

W tle, za dokazującą Antosią, dobrze widać pokoik, w którym mieszka. Jeśli aranżowała go mama, należy pogratulować jej dobrego gustu (choć można by się zastanawiać, czy tak jasne kolory w pokoju dziecięcym to aby na pewno praktyczne rozwiązanie). Dziewczynka ma do dyspozycji urocze białe mebelki, w tym łóżko z zadaszeniem imitujące domek, ozdobione imieniem właścicielki oraz śliczne zabawki, pełniące też funkcję dekoracji.

Całość uzupełniają długie zasłony z tiulu i miękki, jasny dywanik. Dzięki okazałym oknom do pomieszczenia dostaje się dużo światła dziennego. Pokój jest jak wyjęty z katalogu wnętrz, ale jednocześnie widać, że ktoś tam mieszka i dobrze się bawi.

Tosi można pozazdrościć jej małego "królestwa"?

