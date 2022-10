Iwona Wieczorek zaginęła w 2010 roku i do tej pory jej nie odnaleziono. Policja przeszukała niedawno mieszkanie Pawła P., jednego ze świadków w sprawie i postawiono mu zarzut. Nie ma on jednak nic wspólnego ze sprawą sprzed 12 lat, a dotyczy tego co znaleziono w jego domu.

