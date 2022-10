Księżna Charlene Wittstock z Monako wraca do pełnienia oficjalnych obowiązków po poważnej zapaści zdrowotnej. Przypomnijmy, że w 2021 roku podróż książęcej małżonki do RPA, w założeniu dziesięciodniowa, przedłużyła się do dziesięciomiesięcznego pobytu w tym kraju. Wszystko przez nieznaną chorobę, na którą zapadła 44-latka. Przez jakiś czas spekulowano nawet, że niedomagania są tylko zasłoną dymną, skrywającą o wiele poważniejsze problemy byłej pływaczki. Koniec końców okazało się, że księżna odzyskała formę i coraz częściej pokazuje się publicznie. Jednym z jej ostatnich publicznych wyjść była wizyta w schronisku dla zwierząt, które objęła oficjalną opieką. Ponieważ Wittstock słynie z nienagannego gustu i zawsze potrafi dopasować ubiór do okoliczności, zdjęcia z wizyty zachwyciły kierujących instagramowym profilem Royal Fashion Police.

REKLAMA

Sposoby arystokratek na piękny wygląd. Księżna Kate ma zawsze gładką cerę

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Księżna Charlene zadaje szyku w eleganckiej, prostej stylizacji

Księżna Charlene dobrze wie, że członkinie rodów królewskich nie potrzebują strojnych sukien, by dobrze wypaść. Do przytuliska dla zwierząt, które zamieszkuje aktualnie 12 psów i 15 kotów, czekających na nowe domy, wybrała się w gustownej, skromnej stylizacji. Włożyła czarny golf, do którego dobrała proste beżowe spodnie w kant oraz czarne buty typu balerinki. Do tego - biżuteryjny minimalizm i krótka, twarzowa fryzurka.

InstaStories royalfashionpolice royalfashionpolice/Instagram

Całość wypadła bezpretensjonalnie i adekwatnie do sytuacji. Księżna dała się sfotografować gdy witała się z czworonożnymi podopiecznymi schroniska. Widać, że nie były to wystudiowane gesty - Wittstock od zawsze słynęła z zaangażowania w sprawy związane z ochroną oraz dobrostanem zwierząt i podkreślała, że "bracia mniejsi" są jej bardzo bliscy.

Zdjęcie z odwiedzin trafiło też na oficjalne instagramowe konto żony księcia Alberta. W sekcji komentarzy nie zabrakło ciepłych słów pod jej adresem:

Dziękuję za wspieranie zwierząt.

Olśniewająca!

Co za stylizacja! - pisali fani.

Rzeczywiście, księżna po raz kolejny pokazała i serce, i klasę.

Diana łamała królewski protokół. W tych sytuacjach nic dla niej nie znaczył

Wam też się podoba?

Więcej zdjęć księżnej Charlene znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.