Katarzyna Kolenda-Zaleska to jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek. W 1993 roku dołączyła do TVP, gdzie relacjonowała między innymi wydarzenia w sejmie. Dziesięć lat później związała się z TVN, gdzie działa do dziś. Często możemy ją oglądać w dopracowanych stylizacjach na ściankach czy przedstawiającą nowinki ze świata. Udało nam się odkopać kilka zdjęć z przeszłości dziennikarki. Przeszła ogromną metamorfozę.

Zobacz wideo Katarzyna Kolenda-Zaleska o swoich największych wpadkach na antenie

Katarzyna Kolenda-Zaleska na zdjęciach sprzed lat

Dziś Katarzyna Kolenda-Zaleska jest kojarzona z długimi brązowymi włosami i ciepłym uśmiechem. Jeden z instagramowych profili odkopał archiwalny kadr z sejmu, gdzie zasiadała w towarzystwie dziennikarza Grzegorza Miecugowa. Wówczas miała krótkie ciemne włosy i lekki makijaż. Stawiała na proste kobiece garnitury w stonowanych kolorach.

Drugi obok "Agrobiznesu" program, który oglądało się, będąc chorym w łóżku, czyli nudne transmisje z obrad sejmu - czytamy na profilu TeleNostalgia.

W sieci można znaleźć wiele innych starych zdjęć Katarzyny Kolendy-Zaleskiej. Już w 2003 roku mogliśmy ją zobaczyć na eventach branżowych. Z biegiem lat zaczęła zapuszczać włosy, eksperymentować z wyglądem, a przez moment pokazywała się w grzywce.

Pokaz premierowy bajki KOPCIUSZEK jbardadyn / BARDADYN JACEK/KAPiF.pl

Trzeba przyznać, że dziennikarka przeszła ogromną metamorfozę. Więcej starych zdjęć Katarzyny Kolendy-Zaleskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

