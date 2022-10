W Warszawie odbył się specjalny pokaz filmu "Black Adam". To opowieść o superzłoczyńcy z Uniwersum DC. Produkcja opowiada o początkach komiksowego przeciwnika Shazama. Na projekcji obrazu z Dwaynem Johnsonem w roli głównej pojawił się tłum rodzimych celebrytów, m.in. Karolina Gilon, Bartosz Jędrzejak i Adi Kowalski. Naszą uwagę przykuł jednak Piotr Stramowski, który nie mógł opanować emocji. Pełen ekscytacji prowadził długie rozmowy z Pawłem Delągiem i pozował fotoreporterom.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke: Moja córka wychowuje się w dziwnej rodzince

50 twarzy Piotra Stramowskiego. Jak aktor zmieniał się przez lata?

Stramowski na pokazie filmu niczym hollywoodzki bad boy. Pozował do zdjęć z Pawłem Delągiem

Tego wieczoru aktor postawił na klasykę w typowo amerykańskim stylu. Skórzana kurtka i wąskie jeansy to pewnego rodzaju must have w szafie każdego stylowego mężczyzny. Piotr Stramowski zdecydował się jednak pobawić detalami. Uwagę zwróciły krwistoczerwone lampasy na spodniach i breloczek z kolekcji Kenzo. Nonszalancji całej stylizacji dodała także fryzura na typowego bad boya i delikatny zarost. Aż chciałoby się widzieć więcej tak wyglądających mężczyzn na polskich ulicach.

Piotr Stramowski Fot. KAPiF

Nie wiemy, czy aktor był tak podekscytowany seansem filmu, czy też tym, że ostatnio powrócił do grona singli. Piotr Stramowski był jednak cały w emocjach. Tego dnia zdecydowanie wolał męskie towarzystwo. Podniecony wdawał się w długie dyskusje przy barze z Pawłem Delągiem. Później pozował z nim także do wspólnych zdjęć. Wygląda na to, że panowie mają ze sobą świetny kontakt.

Paweł Deląg, Piotr Stramowski Fot. KAPiF

Więcej zdjęć celebrytów z pokazu filmu "Black Adam" znajdziesz w galerii na górze strony.

Przypomnijmy, że ostatnio o Piotrze Stramowskim głośno jest w kontekście rozstania z Katarzyną Warnke, które dla wielu było zaskoczeniem. 12 października na instagramowych profilach aktorskiej pary pojawiło się oświadczenie o zakończeniu związku.

Warnke i Stramowski dogadali się w sprawie opieki nad córką. Jest pewien zakaz