W ostatnich dniach Paulina Smaszcz jest bardzo aktywna medialnie. Wszystko zaczęło się od jej komentarza pod urodzinowym postem Katarzyny Cichopek. Kobieta zasugerowała wówczas, że jej były mąż zabrał nową ukochaną do Izraela. Pogłoski okazały się prawdą. Przy okazji dziennikarka nazwała Macieja Kurzajewskiego kłamcą, a nawet ostrzegała przed nim jego obecną partnerkę. Teraz Paulina Smaszcz była gościnią w programie Moniki Jaruzelskiej. W "Gwiazdozbiorze Jaruzelskiej" znów powróciła do tematu byłego męża i wyjaśniła, co ją najbardziej dotknęło.

Paulina Smaszcz została zapytana przez Monikę Jaruzelską o to, co było impulsem do jej komentarzy w sieci na temat byłego męża. Dziennikarka wyjaśniła, że najbardziej ubodło ją okłamywanie synów.

We mnie nie ma nadal złości. Życzę Maćkowi bardzo dobrze, to jest ojciec moich synów. Jest jednak pewna granica obłudy i kłamstwa. Ja nie dam siebie ani moich synów deprecjonować w życiu mojego męża - powiedziała Paulina Smaszcz.

Była żona Macieja Kurzajewskiego podkreśliła, że romans pomiędzy celebrytami nawiązał się po nagraniach do programu "Czar par", przez co przez długi czas okłamywali swoje rodziny, a także widzów.

Oni nie okłamywali tylko moich synów i mnie, tylko okłamywali też swoje rodziny i widzów. Przecież zaprzeczali, gdy pytali ich dziennikarze. Dorosłość polega na odpowiedzialności za swoje słowa (...) Jestem przekonana, że Maciek z panią Katarzyną są na mnie wściekli, natomiast mnie nie obowiązuje układ z panią Katarzyną. Mnie obowiązuje układ z moim mężem - dodała Paulina Smaszcz.

