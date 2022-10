Olga Kalicka w styczniu 2019 roku została mamą. Aktorka w licznych wywiadach mówiła o macierzyństwie. Dba jednak o prywatność syna i nie pokazuje jego wizerunku w sieci. Nie oznacza to jednak, że wcale nie publikuje fotografii, na których jest Aleksy. Właśnie pochwaliła się najnowszym zdjęciem chłopca.

Olga Kalicka pozuje z synem. Aleksy bardzo wyrósł

Olga Kalicka dawno nie chwaliła się kadrami, na których widać Aleksego. Teraz trzylatek zagościł jednak na jej Instagramie. Aktorka, która w grudniu 2021 roku poinformowała, że rozstała się z narzeczonym, a zarazem ojcem chłopca. Jest więc samodzielną matką. Dlatego też sama, tylko z synem jakiś czas temu wyjechała na wakacje. Wygląda na to, że gwiazda postawiła na ciepłe kraje. Pod uroczą fotografią z synem załączyła opis, w którym wspominała wypoczynek z pociechą.

Pure love [tłum. czysta miłość] Już zapomniałam, że byliśmy na wakacjach Czemu nie można mieć wakacji raz w miesiącu? - pytała retorycznie.

Na zdjęciu widać, że aktorka całuje syna w usta. To właśnie ten gest zwrócił uwagę internautów. Niektórzy byli nim wręcz oburzeni.

Zauważyłem, że coraz więcej mam całuje dzieci w usta. Wydaje mi się to trochę dziwne.

Pomijając kwestie psychologiczne itp., to zwyczajnie możesz w ten sposób przenosić próchnicę, bakterie i drobnoustroje...

Jest tyle miejsc, w które można pocałować dziecko. Wydaje się, że usta są miejscem, w które całuje się partnera/partnerkę - burzyli się.

Na tym nie koniec. Ktoś zastanawiał się nawet, czy gwiazda pozuje do zdjęcia nago. To również wywołało niezadowolenie jednej z fanek. A co wy myślicie o tym kadrze? Uroczy?