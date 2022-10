W "Wyprawie Robinsona" brało udział 18 najodważniejszych uczestników. Największą wytrzymałością wykazała się wówczas 22-letnia Katarzyna Drzyżdżyk. Modelka pochodząca z Żywca pokonała innych i wygrała główną nagrodę o wysokości 100 tysięcy złotych. Od tego czasu sporo się u niej zmieniło. Doczekała się dwójki dzieci. Prowadzi profil w mediach społecznościowych. Cały czas aktywnie związana jest ze sportem. Sami zobaczcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Renata Kaczoruk o programie "Azja Express"

Pamiętacie Katarzynę Drzyżdżyk, która wygrała "Wyprawę Robinson"? Bardzo się zmieniła. Jest piękną kobietą

"Wyprawa Robinsona". Czym się zajmuje zwyciężczyni Katarzyna Drzyżdżyk po programie?

Początkowo wzięcie udziału w programie "Wyprawie Robinsona" stało dla Katarzyny pod wielkiem znakiem zapytania.

Miesiąc przed wylotem do Malezji zmarł mój tata. Mama załamała się i wylądowała w szpitalu, a ja musiałam jeszcze myśleć o sesji na studiach - zdradziła Katarzyna Drzyżdżyk w wywiadzie z "Super Expressem".

Ostatecznie udało jej się pokonać wszelkie trudności i wyruszyć do Malezji. Natomiast po zwyciężeniu survivalowego show, kobieta stanęła w ogniu krytyki. Mierzyła się bowiem z negatywnymi komentarzami dotyczącymi jej wagi. Po powrocie do kraju i zakończeniu głodówki na malezyjskich wyspach Katarzyna Drzyżdżyk przybrała na wadze. Jednak wszystkie niemiłe przytyki, skutecznie obracała w żart. Po wygranej głośno było o niej w mediach. W 2005 roku wzięła udział w profesjonalnej sesji dla magazynu "Playboy". Po okładkowym sukcesie nie stroniła od udzielania wywiadów i brylowała na ściankach. W międzyczasie związała się z pływakiem, Pawłem Korzeniowskim. Niestety ich relacja rozpadła się latem 2006 roku. Później Katarzyna Drzyżdżyk zagrała epizodyczną rolę w serialu "Kryminalni". Dostała się także do finału konkursu piękności Miss World 2011. Po czym wycofała się z mediów i całkowicie zniknęła ze świata show biznesu.

Katarzyna Drzyżdżyk 12 lat temu wygrała "Wyprawę Robinson". Potem zniknęła z mediów. Jak wygląda dziś? Możecie jej nie poznać!

Co zatem dziś robi Katarzyna Drzyżdżyk? Kobieta się ustatkowała, założyła rodzinę.

Dalej jestem rozpoznawalna. Nie mnie to oceniać, czy sława minęła. Nigdy popularność nie była dla mnie najważniejsza. Cenię sobie prywatność. Teraz kiedy mam dziecko, jest to dla mnie szczególnie ważne. Kiedyś potrafiłam się spakować w pięć minut i z dnia na dzień gdzieś pojechać. Teraz mam rodzinę, Emilkę i kochającego męża. Jestem szczęśliwa - powiedziała Katarzyna Drzyżdżyk w wywiadzie dla serwisu gazetazywiecka.pl.

Córkę Emilię i syna Piotra wychowuje wraz z mężem. Razem prowadzą również dwie firmy w Bielsku-Białej. Celebrytka chętnie chwali się dziećmi na Instagramowym profilu. Często dodaje również relację z górskich wypraw. Z tego wynika, że dalej stara się być aktywna fizycznie. Angażuje się także w pomoc innym. Stara się brać udział w organizowanych imprezach charytatywnych.

Więcej zdjęć Katarzyny Drzyżdżyk znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.