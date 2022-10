Gerard Pique na boisku w koszulce z Shakirą? Nowy pomysł sponsora FC Barcelona

W czerwcu światowe media obiegła sensacyjna wiadomość o rozstaniu Shakiry i Gerarda Pique. Powodem zakończenia 12-letniego związku miała być niewierność piłkarza. Okazuje się, że być może nie będzie mógł szybko zapomnieć o swojej byłej partnerce. Sponsor klubu FC Barcelona wpadł na pomysł koszulek z logiem Shakiry.

Shakira zamierza walczyć o synów. Wściekła się na widok synów z kochanką Pique

Gerard Pique na murawie w koszulce z logiem Shakiry? To bardzo możliwe. Na pomysł wpadł Spotify

Dziennikarz sportowy Moises Llorens donosi, że już wkrótce na klubowych koszulkach FC Barcelona może pojawić się logo Shakiry.

Pique może doświadczyć tortur w postaci konieczności założenia koszulki z imieniem swojej byłej - napisał dziennik "Marca".

Sprawa dotyczy umowy sponsorskiej, którą FC Barcelona zawarła z serwisem Spotify. W ramach współpracy zawodnicy klubu pojawili się na meczu z Realem Madryt w koszulkach z logiem Drake'a. Miało być to celebrowanie 50 miliardów odtworzeń utworów, których doczekał się artysta. Wszystko wskazuje na to, że Shakira także będzie mogła liczyć na podobne wyróżnienie.

Shakira Fot. Photo by Joel C Ryan/Invision/AP

Dodajmy, że 20 października będzie miał premierę najnowszy teledysk Shakiry do piosenki "Monotonia". Fragment klipu już wzbudził sporo kontrowersji. Na nagraniu widzimy mężczyznę, który rozdeptuje ludzkie serce. Fani spekulują, że ma to nawiązywać do ostatnich wydarzeń z prywatnego życia piosenkarki.

Nigdy nic nie mówiłam, ale to mnie bolało. Wiedziałam, że to się stanie - czytamy w opisie pod fragmentem najnowszego teledysku Shakiry.

Okrutne sceny w nowym klipie Shakiry. Fani twierdzą, że uderza w Gerarda Pique