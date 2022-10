Pierwsza para jednopłciowa pokazuje, że taniec nie ma płci i najważniejsza w nim jest wolność. Jeden z występów Jacka Jelonka i Michała Danilczuka spotkał się z mało pochlebnym komentarzem ze strony Qczaja. Trener stwierdził, że może gdyby jego partnerka, która z nim tańczyła w parze - Paulina Biernat była mężczyzna, to otrzymaliby razem więcej punktów za taniec. Teraz ujawnia, że nie zrobił to z powodu zazdrości. Miało chodzić o coś zupełnie innego.

Qczaj tłumaczy się ze słów na temat tańca Jelonka i Danilczuka. "Czuję się przywołany do tablicy"

Trener w rozmowie z reporterem Plotka, Maciejem Lechocińskim wytłumaczył się z komentarza, który wystawił pod postem z występem jednopłciowej pary "Tańca z Gwiazdami" - Jacka Jelonka i Michała Danilczuka. Napisał wtedy:

Co? Paulina Biernat, pamiętasz naszego quickstep'a? I my dostaliśmy za niego 20 punktów. A był taki piękny… Może dostalibyśmy więcej, gdybyś była facetem.

Teraz powiedział w wywiadzie dla Plotka, co go skłoniło do tego typu refleksji. Powodem nie miała być zazdrość, tylko coś zupełnie innego.

Ja tutaj też czuję się przywołany do tablicy, kiedy to gdzieś tam Jacek Jelonek zatańczył swój taniec - quickstepa, który uważałem, że zatańczyłem go z Paulinką super i muszę powiedzieć, że gdzieś obudziło moje - nie to nie, że zazdrość, czy zawiść, ale takie poczucie: "Kurczę, ja tutaj jednak też byłem fajny!". Jednak też fajnie zatańczyłem i absolutnie nie było tutaj gdzieś jakiejś zawiści, czy zazdrości, ale gdzieś tam ukuło - podsumował.

Następnie dodał, że go to po prostu "zabodło". Reporter dalej postanowił pociągnąć temat tańca pary jednopłciowej w show Polsatu i zapytał, czy trener nie czuje, że panowie są bardziej faworyzowani w tamtym momencie.

Tak. Ja tutaj akurat odniosłem się naprawdę do jednego tańca, bo od samego początku bardzo kibicuje chłopakom i w komentarzach pod postem i w wywiadach. Uważam, że jest to świetny pomysł wprowadzenia pary jednopłciowej. Świat idzie do przodu i tutaj jesteśmy wśród was. Tańczymy. Ja tutaj się odniosłem tylko do tego jednego tańca - podkreślił Qczaj.

