Prezenter BBC poinformował świat o śmierci Elżbiety II. Teraz wspomina tę chwilę

Huw Edwards to dziennikarz BBC, który ogłosił światu śmierć brytyjskiej monarchini. Miesiąc po pogrzebie Elżbiety II prezenter wspomina ten wyjątkowy i smutny moment, który śledziły miliony ludzi na całym świecie.

Huw Edwards ogłosił światu śmierć królowej. Teraz wspomina ten moment: Koniec pewnej ery w brytyjskiej historii

Śmierć królowej została ogłoszona 8 września o godzinie 18:30 czasu brytyjskiego w stacji BBC One. W tym samym momencie przerwano nadawanie ramówki na innych kanałach. Później wyemitowano także hymn narodowy. Teraz Huw Edwards w rozmowie z Radio Times wspomina, że tego dnia w studio panowała wyjątkowo podniosła atmosfera.

Byłem smutny. To był koniec pewnej ery w brytyjskiej historii - powiedział Huw Edwards.

Dziennikarz wyjawił też, że o śmierci monarchini dowiedział się na dziesięć sekund przed ogłoszeniem tego na antenie. Jego wydawcy powiedzieli mu jednak, żeby nie spieszyć się i ogłosić wiadomość, kiedy będzie na to gotowy.

Co ciekawe, w dniu śmierci Elżbiety II dziennikarz zgubił swój telefon. Członkowie redakcji mieli więc problem, żeby skontaktować się z nim, gdy pierwsze informacje o złym stanie królowej zaczęły spływać do mediów. Po godzinie 13:00 Huw Edwards udał się do fryzjera, gdzie odebrał wiadomość od swojego syna, że ma w trybie pilnym udać się do pracy.

królowa Elżbieta II Fot. Andrew Parsons / No10 Downing St/ EN

Elżbieta II zmarła w zamku Balmoral w Szkocji. W wieku 96 lat była najdłużej panującą monarchinią w historii Wielkiej Brytanii. Zgodnie z procedurą, pierwszą osobą, która została poinformowana o śmierci królowej, była premier Liz Truss. Po śmierci monarchini tron objął jej najstarszy syn, król Karol III.

