Katarzyna Cichopek nie znika z medialnych nagłówków. O aktorce jest teraz głośno, bo po raz pierwszy odkąd wyznała, że jest w związku z Maciejem Kurzejewskim, pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie". Program poprowadziła oczywiście u boku nowego partnera. Widzowie mają mieszane odczucia. Niektórzy uważają, że zachowywali się bardzo niezręcznie. Bez wątpienia jednak aktorka promieniała szczęściem, czego nie sposób było nie zauważyć również, gdy wyszła ze studia.

Cichopek i Kurzajewski w "PnŚ" znaleźli sposób na okazanie sobie czułości

Cichopek postawiła na oryginalną stylizację po wyjściu ze studia "Pytania na śniadanie"

Zakochani podczas całego programu zachowywali się bardzo profesjonalnie. Jednak co jakiś czas obdarzali się czułymi spojrzeniami. Na zakończenie programu, kiedy oboje żegnali się już z widzami, aktorka przysunęła się do Kurzajewskiego. Ten jednak szybko się odsunął, co może wskazywać, że producenci prosili ich o takie zachowanie. Po wyjściu ze studia Katarzyna Cichopek promieniała.

Aktorka postawiła na oryginalną stylizację. Była ubrana w krótką beżową spódniczkę i bomberkę zapinaną na guziki w tym samym kolorze, którą Cichopek zestawiła z czarnym golfem. Gwiazda wyróżniała się dzięki dużym czarnym glanom, a dodatkami były mała czarna torebka i szara czapka z daszkiem. Sportowa stylizacja pozostawia wiele do życzenia i z pewnością nie należy do najbardziej udanych, jednak Katarzynę Cichopek ratuje szeroki uśmiech na twarzy, który zdradza, że jest szczęśliwie zakochana. Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii, gdzie znajdziecie więcej zdjęć aktorki po wyjściu ze studia "Pytania na śniadanie".

