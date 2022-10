Księżna Kate wyjątkowo skutecznie ociepla wizerunek brytyjskiej monarchii. Zdaniem wielu, to właśnie żona księcia Williama jest najlepszym, co mogło się przydarzyć "royalsom". Wzorowo przygotowana, perfekcyjnie realizująca książęce obowiązki, od lat jest ulubienicą Wyspiarzy. Mówi się, że za arystokratką przepadała też królowa Elżbieta II. Ale nie tylko ona. Okazuje się, że w przeciwieństwie do Meghan Markle, która wśród pracowników pałacu dorobiła się już upiornej legendy, Middleton od początku była bardzo lubiana przez służbę.

REKLAMA

Diana łamała królewski protokół. W tych sytuacjach nic dla niej nie znaczył

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką

Księżna Kate w opinii byłego kamerdynera

Grant Harrold był zatrudniony w rezydencji Highgrove, gdzie jako kamerdyner przepracował sześć lat. Okres jego służby przypadł na lata 2005-2011, a więc czasy rozwoju relacji księżnej Kate i księcia Williama.

Zdjęcia księżnej Kate znajdziecie w galerii w górnej części artykułu

Zdaniem byłego pracownika, "dziewczyna z ludu" pozytywnie wyróżniała się na tle pozostałych członków rodziny królewskiej:

Wyjątkowo podobało mi się w Kate, jeszcze w czasach, kiedy była dziewczyną Williama i nie należała oficjalnie do rodziny królewskiej, że była dla mnie i dla innych pracowników serdeczna i przyjacielska, Zawsze z nami żartowała - podkreślił w rozmowie z "The Mirror".

Były kamerdyner wyznał, że od wczesnej młodości marzył, by być blisko królowej Elżbiety II, a naturalną drogą ku temu stała się służba, którą traktował jako wielkie wyróżnienie. Nie ujawnił, jak odnosili się do niego inni członkowie rodziny, ale gorąco chwalił Kate i Williama, którzy m.in. proponowali mu podwiezienie, ilekroć tego potrzebował, a zażyłość, jaka ich z czasem połączyła, sprawiła, że nawet zabrali go w podróż po kraju. Zdaniem Harrolda, z tą parą zawsze było miło i przyjemnie.

Wszyscy znają króla Wielkiej Brytanii. A kto zasiada na tronie Belgii czy Danii?

Meghan Markle powinna brać sobie księżną Kate za wzór?

Zdjęcia księżnej Kate znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.