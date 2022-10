Maffashion i Sebastian Fabijański szybko pozbierali się po rozstaniu. Blogerka jest łączona w parę z operatorem Mateuszem, który w sieci przedstawia się jako "blu3aby". Fabijański jakiś czas temu został przyłapany w towarzystwie Anny-Marii Siekluckiej i można było zauważyć, że nie szczędzą wobec siebie czułości. Po tym aktorka znana z filmów na podstawie powieści Blanki Lipińskiej spotkała się z Maffashion na jednej imprezie. Razem pozowały na ściance i można było odczuć niezręczność tej sytuacji. Fabijański w ostatnich wywiadach dopiekał Kuczyńskiej twierdząc, że ta "całe życie robi sobie zdjęcia na Instagrama". Podkreślił jednak, że nawet po rozstaniu stara się mieć dobre relacje z synem. Maffashion zareagowała na jego słowa. Ma inne zdanie.

Maffashion odgryza się Fabijańskiemu. Zdradziła, jak wygląda podział opieki nad synem

Maffashion 17 października pojawiła się na plebiscycie Fashion Magazine Beauty Awards. Blogerka z powodzeniem łączy pracę w zawodzie z opieką nad synem. Udzieliła wywiadu Jastrząb Post. Przy okazji została zapytana o to, czy jej były partner poczuwa się do roli ojca. Podkreśliła, że niedawno się to zmieniło i może liczyć na pomoc aktora.

Aktualnie tak. Jesteśmy na etapie dogadywania szczegółów, ale teraz zajmuje się dzieckiem - wyznała Kuczyńska.

Niedawno Fabijański rozprawiał na temat relacji z synem. Przyznał, że po rozstaniu z Maffashion jego kontakty z Bastianem stały się "bardziej intensywne".

Kuczyńska zareagowała na wyznanie byłego narzeczonego i nie powstrzymała się od delikatnego przytyku. Podkreśliła, że aktor w ostatnim czasie poważniej zaczął podchodzić do obowiązków ojca.

Zaczął się w końcu opiekować dzieckiem - dodała.

Widać, że oboje dobro dziecka stawiają na pierwszym miejscu.