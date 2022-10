W filmie "Brigitte Bardot cudowna" rolę głównej bohaterki odegrała Joanna Opozda. Oprócz niej na ekranie między innymi zobaczymy Weronikę Rosati i Magdalenę Różczkę. Oczywiście aktorek nie mogło zabraknąć premierze, która 18 października odbyła się w Warszawie. Zobaczcie, kto jeszcze tego wieczoru zapozował do zdjęć na ściance.

Gwiazdy na premierze "Brigitte Bardot cudowna"

Joanna Opozda zaprezentowała się w sięgającej do ziemi czarnej sukni z gorsetową górą. Elementem zwracającym uwagę było rozcięcie sięgające połowy uda. Elegancką kreację odtwórczyni głównej roli zestawiła ze srebrnymi sandałami na wysokim obcasie i niewielką torebką na łańcuszku. Co ciekawe, te same buty miała na sobie 11 października podczas Party Fashion Night 2022. Aktorka postawiła na delikatny makijaż i rozpuszczone, proste włosy.

brigitte bardot cudowna - premira filmu Joanna Opozda KAPiF.pl / KAPIF.pl

Z kolei Weronika Rosati wybrała suknię, w której wyglądała jak grecka bogini. Do wykonanej ze zwiewnego materiału białej kreacji dobrała złote dodatki w postaci dużych kolczyków, kilku bransoletek i długiego naszyjnika. Pasujące kolorystyczne sandały i torebka uzupełniały stylizację. Zastrzeżenia mamy jednak do makijażu. Mocno podkreślone oczy nie były najlepszym rozwiązaniem.

brigitte bardot cudowna - premira filmu Weronika Rosati KAPiF.pl / KAPIF.pl

Na czerwonym dywanie pojawiła się także Anna Popek. Dziennikarka miała na sobie zestaw składający się z czarnej skórzanej mini i prześwitującej bluzki, na którą narzuciła marynarkę. Jeżeli chodzi o dodatki, to wybrała srebrne sandały, kopertową torebkę i długie błyszczące kolczyki.

brigitte bardot cudowna - premira filmu Anna Popek KAPiF.pl / KAPIF.pl

W czarnej mini zaprezentowała się także Małgorzata Tomaszewska. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądała, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Są tam również zdjęcia innych gwiazd między innymi Magdaleny Różczki i Aleksandry Szwed.

