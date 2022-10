Zanim Meghan Markle została żoną księcia Harry’ego, próbowała swoich sił jako aktorka. Księżna występowała w popularnym serialu "W garniturach", gdzie wcielała się w jedną z głównych postaci, Rachel Zane. Zanim jednak osiągnęła zawodowy sukces, musiała chwytać się rozmaitych zajęć. Ostatnio mama Archiego i Lilibeth opowiedziała o swoich początkach w świecie show-biznesu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wywiad Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey wstrząśnie rodziną królewską? Sekretny ślub, płeć drugiego dziecka i oskarżenia o rasizm

Książę Harry kończy 38 lat. Pamiętacie, jak bawił się nago w Las Vegas?

Meghan Markle o początkach kariery. Występowała w popularnym teleturnieju. "Zostałam zredukowana do konkretnego archetypu"

Od jakiegoś czasu Meghan Markle prowadzi autorski podcast "Archetypes". Gościnią ostatniego odcinka była Paris Hilton. Celebrytki rozmawiały o postrzeganiu kobiet przez pryzmat wyglądu. Ukochana księcia Harry’ego postanowiła podzielić się swoją historią.

W 2006 roku miałam krótki epizod jako dziewczyna z walizką w amerykańskiej wersji teleturnieju ("Deal or No Deal", w Polsce znanym jako "Grasz czy nie grasz"). Moim zadaniem było trzymanie aktówki na scenie wraz z 25 innymi kobietami robiącymi to samo. To było dla mnie fascynujące - rozpoczęła.

Meghan Markle nie ukrywała, że dzięki tej pracy mogła się wówczas utrzymać. Nie podobało jej się jednak, że hostessy występujące w teleturnieju były traktowane tylko jako ozdoby.

Przed nagraniem programu wszystkie dziewczyny ustawiały się w kolejce do stanowisk makijażystów, gdzie doklejano im rzęsy, doczepiano włosy, a także wypychano biustonosze(...) Co tydzień dostawałyśmy vouchery na opalanie natryskowe, ponieważ producenci narzucali nam konkretny wygląd. Chodziło wyłącznie o piękno, a niekoniecznie o to, co mamy w głowie - wspominała.

Dziś ikona stylu, a kiedyś? Tak zmieniała się Kasia Tusk [STARE ZDJĘCIA]

Żona księcia Harry’ego postanowiła odejść z show. Nie mogła znieść tego, że otaczają ją inteligentne kobiety, których jedynym zadaniem jest ładnie wyglądać. Chciała, aby doceniano ją nie tylko ze względu na wygląd, ale także intelekt.

Nie podobało mi się, że moja rola opiera się tylko i wyłącznie na tym, jak wyglądam, czułam się w tym czasie zredukowana do jednego, konkretnego archetypu: "laluni" - przyznała księżna.

W 2011 roku nastąpił przełom w karierze Meghan Markle. To właśnie wtedy dostała angaż w serialu "W garniturach", w którym występowała do 2018 roku. Małżeństwo z księciem zmusiło ją do zrezygnowania z kariery aktorskiej.