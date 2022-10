Kasia Tusk dziś jest dla wielu kobiet wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o styl. Od ponad dekady prowadzi bloga "Make Life Easier", gdzie dzieli się nie tylko pomysłami na stylizacje, ale również swoim stylem życia, co nierzadko staje się inspiracją dla jej obserwatorek. Sama kilka lat temu napisała nawet książkę "Elementarz stylu". A jak sama prezentowała się, gdy dopiero zaczęła raczkować w rodzimym show-biznesie? Na niektórych starych zdjęciach jest nie do poznania.

Debiut na salonach

Kasia Tusk zaczęła pojawiać się publicznie dość wcześnie, bo w wieku zaledwie 18 lat. To właśnie w 2005 roku jej ojciec rywalizował z Lechem Kaczyńskim o urząd prezydenta Polski.

Kasia Tusk fot. Dominik Sadowski / Agencja Wyborcza.pl

Podobnie jak rywal, wykorzystywał rodzinę w kampanii wyborczej, a nastoletnia Kasia pojawiała się u boku ojca na wiecach wyborczych czy innych spotkaniach publicznych. Wówczas moda nie zaprzątała jej głowy. Kasia Tusk prezentowała się jak przeciętna i bardzo skromna uczennica.

Kasia Tusk, Donald Tusk, Małgorzata Tusk Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Wyborcza.pl

Przełom i "Taniec z Gwiazdami"

W 2007 roku Kasia Tusk poszła śladami Aleksandry Kwaśniewskiej i przyjęła zaproszenie do piątej edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie partnerował jej Stefano Terrazzino. Wówczas zrobiło się o niej głośno, a media śledziły każdy jej krok i to nie tylko na tanecznym parkiecie. Córka Donalda Tuska na oczach kamer odkrywała swoją kobiecość.

Kasia Tusk, Stefano Terrazzino KAPIF

W programie zaszła dość daleko, bo aż do półfinału, w którym odpadła. Kasia Tusk podbijała nie tylko taneczny parkiet, ale również warszawskie salony. Regularnie pojawiała się na imprezach branżowych.

Kasia Tusk, Stefano Terrazzino KAPIF

Zaczynając od rozdania nagród VIVA! Najpiękniejsi, kończąc na oficjalnym otwarciu hotelu Hilton. Zazwyczaj towarzyszył jej Stefano Terrazzino, co tylko potęgowało plotki o domniemanym romansie pary.

Kasia Tusk, Stefano Terrazzino, Kinga Rusin KAPIF

Przerwa od show-biznesu

Po bardzo intensywnym 2007 roku Kasia Tusk postanowiła skupić się na studiach i zrezygnowała z bywania na salonach. Wróciła w 2013 roku i pojawiła się na oficjalnym otwarciu pierwszego butiku Louis Vuitton w Polsce. Już wtedy mogliśmy zauważyć u niej niemałą zmianę w wizerunku. Widać, że moda zaczęła ją coraz bardziej interesować.

Kasia Tusk KAPIF

Od tamtej pory Kasia Tusk na dobre wróciła do świata show-biznesu, ale na swoich warunkach. Została w rodzinnym Sopocie, a w Warszawie pojawiała się sporadycznie. W tym samym okresie spełniała się już jako blogerka i to właśnie w mediach społecznościowych prezentowała się swoim fanom najczęściej.

Kasia Tusk w 2014 roku KAPIF

W 2015 roku wydała książkę "Elementarz stylu", którą również promowała w mediach.

Kasia Tusk w 2015 roku KAPIF

Od tamtej pory jednak częściej niż na salonach, widzimy ją na Instagramie, czy u boku ojca na demonstracjach, czy wiecach wyborczych. Chcielibyście zobaczyć więcej archiwalnych zdjęć Kasi Tusk? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze artykułu.

Kasia Tusk w eleganckiej stylizacji. Cena mini torebki szokuje Fot. Instagram/ makelifeeasier_pl