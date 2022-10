Nowe informacje w sprawie Jerzego S. "Nie dostrzegł zdarzenia"

Od poniedziałkowego wieczora media żyją kolizją, którą spowodował Jerzy S. Przypomnijmy, że 75-letni aktor na alei Mickiewicza w Krakowie, prowadząc leksusa, zahaczył o 44-letniego motocyklistę. Ten upadł, a na miejsce przyjechała policja. Okazało się, że Jerzy S. prowadził pod wpływem alkoholu, alkomat wskazał 0,7 promila. Teraz pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.

Zobacz wideo Co roku dochodzi do wielu wypadków kolejowych. Ich główne przyczyny to pośpiech, roztargnienie i brawura