Książę George ma nowe hobby. Księżna Kate boi się o niego

Księżna Kate postrzegana jest przez fanów brytyjskiej rodziny królewskiej nie tylko jako jej członkini, ale również jako troskliwa i opiekuńcza matka trójki pociech. Kate urodziła pierwsze dziecko blisko dziesięć lat temu i od tamtej pory to synowie i córka są dla niej najważniejsi. Księżna dba o to, by cała trójka miała możliwie zbliżone dzieciństwo do ich rówieśników. Książe George i księżniczka Charlotte uczęszczają na dodatkowe zajęcia, które pozwalają na rozwijanie poszczególnych pasji. Jedno z hobby najstarszego syna nieco zmartwiło Kate. Chłopiec zaskoczył nieoczywistym wyborem.

George postawił na szczególne hobby. Księżna Kate nie jest do końca zadowolona

Księżna Kate pozwala dzieciom rozwijać swoje zainteresowania. Nie jest tajemnicą, że księżniczka Charlotte gra na pianinie, natomiast książe George interesuje się sportem. Neil Sean, ekspert od rodziny królewskiej, wyjawił ostatnio, że syn książęcej pary zainteresował się sztukami walki. Jak powszechnie wiadomo, nie jest to najbezpieczniejszy sport i może powodować wiele kontuzji. Nie dziwi zatem fakt, że mama chłopca mocno się przejęła jego nową pasją. Książe William z kolei cieszy się, że syn wybrał właśnie taką dyscyplinę sportową.

Książę Walii uważa, że pomoże mu to wzmocnić jego charakter i dzięki temu zdobędzie pewien rodzaj niezależności - wyjaśnił ekspert w rozmowie z "Express".

W sieci można znaleźć ujęcia, na których księżna Kate spędza czas z pociechami i bez wątpienia jest to uroczy widok. Kate pozostawia im dużo swobody, dzięki czemu niektóre nagrania i zdjęcia z udziałem George'a, Charlotte i Louisa stają się prawdziwymi hitami.