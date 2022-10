Za nami ćwierćfinał 13. edycji "Tańca z Gwiazdami". Widzowie zdecydowali, że z programem powinna pożegnać się Natalia Janoszek, której partnerował Rafał Maserak. Aktorka robiąca karierę w Bollywood była faworytką. Michał Malitowski, chcąc ją zapewne skomplementować, posunął się jednak za daleko i pokusił się o niesmaczny komentarz na temat jej wyglądu, o czym możecie przeczytać TUTAJ. W walce o Kryształową Kulę biorą udział Ilona Krawczyńska, Jacek Jelonek i Wiesław Nowobilski. Ten ostatni jest czarnym koniem tej edycji, a ludzie go pokochali, choć na pewno nie jest najlepszym tancerzem.

"Taniec z Gwiazdami". Natalia Janoszek o Wiesławie Nowobilskim. "Ludzie się z nim utożsamiają"

Nasz reporter zapytał Natalię Janoszek, jak się czuje po ogłoszeniu wyników. Ta ze szczerością przyznała, że przyzwyczaiła się do treningów i dziwnie jej będzie móc się wyspać.

Nie wiem, jak się odnajdę w rzeczywistości - podsumowała.

Nie mogliśmy także nie zapytać uczestniczki 13. edycji tanecznego show, co myśli o Wiesławie Nowobilskim. To on zdobył najmniejszą liczbę punktów od jurorów, ale widzowie znowu dali mu szansę na pojawienie się w kolejnym odcinku. Tym samym znalazł się w półfinale.

Z Wiesiem ludzie się utożsamiają. Jest im bliski. Jest taki swojski, jest nasz, jest fajny. Ja taka dziewczyna z Bollywood, która gdzieś tutaj przyjechała, więc generalnie zdawałam sobie sprawę, że trudno jest zbudować bazę fanów od zera w dwa miesiące - powiedziała w rozmowie z Maciejem Lechocińskim.

Nasz reporter nawiązał też do reakcji jurorki Iwony Pavlovic, która po usłyszeniu decyzji widzów podsumowała, co wygrało. Jesteście ciekawi, co miała na myśli? A jak na odpadnięcie zareagował Rafał Maserak? Obejrzycie nasze wideo.