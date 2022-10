Katarzyna Cichopek 40. urodziny świętowała u boku ukochanego Macieja Kurzajewskiego w Izraelu. Aktorka w mediach społecznościowych dzieliła się kadrami, na których było widać, jak klęczy i się modli. Teraz powstaje pytanie, czy głęboko wierząca gwiazda będzie się starać o rozwód kościelny, by móc stanąć przed ołtarzem z Maciejem Kurzajewskim. Media dotarły do informacji, jak do sprawy podchodzi Marcin Hakiel.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomaszewska współczuje Cichopek i Kurzajewskiemu. "Związek lubi ciszę"

Coming out na wizji. Dziennikarz informacyjny dołączył do społeczności LGBTQ+

Zaskakująca reakcja Marcina Hakiela na możliwy rozwód Katarzyny Cichopek

Obnoszenie się aktorki z religijnością w dniu jej 40.urodzin nie wszystkim się spodobało. Cichopek skrytykowała między innymi Karolina Korwin-Piotrkowska.

Pamiętaj, zawsze, gdy się modlisz, daj zdjęcie na IG. Bozia lubi to. Bo lajki są najważniejsze, no i miłość. Szczególnie gdy pracuje się w stacji, która za pieniądze podatników od lat chamsko szczuje na wszelkie"inności", jak LGBT, in vitro, inne kolory skóry, wyznania. Brawo.

Niezależnie od tego, co myślimy o chwaleniu się zdjęciami z modlitwy, Katarzyna Cichopek uchodzi za religijną osobę. Całkiem możliwe więc, że będzie starała się o rozwód kościelny z Marcinem Hakielem, by sformalizować związek z Maciejem Kurzajewskim. "Twoje Imperium" dotarło do znajomego tancerza, który takim obrotem spraw zdaje się nie przejmować.

Pojechała z kochankiem i udawała religijną. Marcin już tego tak nie przeżywa. Chce tylko jak najszybciej zapomnieć o tej całej szopce. Mówi, że się nie zdziwi, jak zacznie załatwiać rozwód kościelny, żeby wziąć ślub z Kurzajewskim.

Warto wspomnieć, że na taki rozwód zdecydował się swego czasu były prezes TVP Jacek Kurski.

Losy byłych prezenterów "Faktów" potoczyły się bardzo różnie