Katarzyna Niezgoda obecnie związana jest z piosenkarzem disco polo Pawłem Markiewiczem. Wcześniej przez 10 lat była w związku z Tomaszem Kammelem. Ten również znalazł drugą połówkę, co wyznał kilka lat temu. Dziennikarz nigdy nie zdradził tożsamości partnerki i nie pokazuje się z nią publicznie. Teraz podzielił się jednak kadrem z tajemniczą kobietą i podsycił plotki.

Tomasz Kammel w łóżku u boku tajemniczej kobiety

Celebryta w 2020 roku udzielił wywiadu magazynowi "Viva", w którym w kilku słowach scharakteryzował partnerkę.

Lubię dzielić życie z kimś dla mnie ważnym. Moja dziewczyna pracuje w dużej międzynarodowej korporacji i jest mądrą, niezależną kobietą.

Nic więcej tak naprawdę o ukochanej dziennikarza nie wiadomo. Niemniej, w niedzielę Kammel podzielił się fotografią w mediach społecznościowych, na której widać siedzącego na łóżku kota. To nie on wzbudza największe zainteresowanie, bo obok niego znajdują się kobiece nogi z pomalowanymi paznokciami. Dziennikarz nie zdradził, do kogo one należą. Możemy tylko przypuszczać, że celebryta spędził niedzielę u boku ukochanej partnerki.

Jak widać, mamy pracowity dzień. Ja zabrałem się za odpisywanie na zaległe maile, montowanie filmów, przygotowanie do jutrzejszego wyjazdu, a Rysio przygotowuje się do popołudniowej drzemki.

Tomasz Kammel ig. Tomasz Kammel

Drogi Niezgody i Kammela rozeszły się w 2015 roku, jednak gdy byli parą, wzbudzali ogromne zainteresowanie mediów. Wiadomo, że po rozstaniu każde z nich poszło w swoją stronę i dzisiaj nie utrzymują ze sobą kontaktu.

