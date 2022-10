Dawniej Magdalena Stępień należała do grona osób, które regularnie dzieliły się z internautami informacjami o sobie. Zmieniło się to w momencie, gdy zmarł jej syn Oliwier. Wówczas modelka na jakiś czas zniknęła z sieci. Wszystko jednak wskazuje na to, że powoli wraca do aktywności w mediach społecznościowych. Po kilku miesiącach od tragedii, jaką była utrata dziecka, napisała, jak radzi sobie z żałobą.

Magdalena Stępień w ciężkich chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób: Dziękuję

16 października Oliwier skończyłby 15 miesięcy. Tego dnia mama chłopca poszła na cmentarz i podzieliła się z internautami poruszającym zdjęciem grobu syna. Miejsce pochówku Oliwiera oznaczone jest białym krzyżem. Są tam także pluszowe misie, do których przymocowane zostały balony. Wszystkie znicze i kwiaty okalające mogiłę są koloru białego (fotografie znajdziecie w naszej galerii).

To był cudowny chłopiec, który teraz jest najpiękniejszym aniołkiem. Czuję jego obecność codziennie (...). Dziś Oliwier skończyłby 15 miesięcy. Mój duży kochany chłopiec, dziś zapalam mu lampkę i dziękuję za to, że teraz on jest moim aniołem stróżem - napisała w opublikowanym na Instagramie poście.

Kilka godzin później na InstaStories zdradziła, jak się czuje i podziękowała internautom, którzy wspierają ją w czasie żałoby. Do wpisu dodała nagranie, na którym widzimy uśmiechniętego Oliwiera, a w tle słychać głos zachęcającej go do wstania Magdaleny Stępień.

Dziś był jeden z najgorszych dni w moim życiu. Dziękuję wam za wsparcie. Ciężko to wszystko udźwignąć.

Oliwier Rzeźniczak Instagram/@magdalena___stepien

Podobnie słowa znalazły się również w wyżej wspomnianym wpisie.

Nawet nie wyobrażacie sobie, ile to dla mnie znaczy i jak bardzo jestem wam wdzięczna, że wspieraliście Oliwierka od początku jego drogi, a teraz zostaliście tutaj ze mną i całą miłość do niego, przenosicie w troskę o mnie.

W sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo ciepłych słów skierowanych w jej stronę.

